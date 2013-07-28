250 هزار یتیم کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خیرین کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: هم اکنون700 هزار حامی، سرپرستی و حمایت از این ایتام را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه ماهیانه مبلغی از سوی خیرین به حساب ایتام واریز می شود، اظهار داشت: میانگین سرانه پرداختی توسط حامیان به ایتام حدود 60 هزار تومان است.

احمدی افزود: بالاترین سرانه کمک حامیان به ایتام 170 هزار تومان و مربوط به استان البرز است.

این مسئول یادآور شد: در سال گذشته 200 میلیارد تومان توسط این حامیان به ایتام پرداخت شده است که این مبلغ یک چهارم درآمد مشارکت های مردمی این نهاد بود.

احمدی طرح بیمه آتیه ایتام را از برنامه های کمیته امداد برای آینده ایتام عنوان کرد و بیان داشت: دراین طرح بخشی از کمک های حامیان به ایتام تحت حمایت، به حسابی به نام حساب آتیه واریز و برای یتیم سرمایه گذاری می شود تا بعد از سن قانونی بتواند از آن استفاده کند.

مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد کشور همچنین با اشاره به اجرای طرح محسنین در کشور گفت: در این طرح نیازهای خانواده های دارای سرپرست خانواده که مشکلاتی مانند بیماری های صعب العلاج، تامین جهیزیه دختران در آستانه ازدواج، تامین هزینه های دانشگاه و یا از کارافتادگی دارند با کمک حامیان برطرف می شود.

وی افزود: تاکنون بیش از هشت هزار خانواده تحت حمایت خیرین قرار گرفته اند و 10 میلیارد تومان در این طرح کمک شده است.

احمدی در ادامه ماه رمضان را فرصتی برای خودسازی و کمک به همنوعان نیازمند دانست و گفت: حمایت از ایتام و کمک به نیازمندان امروز به یک فرهنگ در بین مردم بدل شده است.

وی بر بسترسازی برای جلب و توسعه مشارکت های مردمی در کشور تاکید کرد.