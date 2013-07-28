  1. استانها
  2. همدان
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

اسماعیلی به مهر خبر داد:

پارک جدید بسیج نهاوند به بهره برداری رسید

نهاوند-خبرگزاری مهر: شهردار شهر نهاوند گفت: پارک جدید بسیج نهاوند به بهره برداری رسید.

نادر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این‌ که پارک جدید بسیج نهاوند در  روز گذشته مورد بهره‌ برداری قرار گرفته است، گفت: توسعه خدمات عمومی در این پارک در اولویت شهرداری است.

اسماعیلی گفت: عملیات زیرسازی و آماده سازی پارک بسیج  در اواخر خرداد امسال  در زمینی به مساحت دو هزار و 200 متر مربع انجام شد که در مدت کمتر از دو  ماه توانستیم با همکاری و تلاش واحد‌های مختلف شهرداری بیش از یک‌هزار متر مربع پیاده‌روسازی و جدول کاری کنیم و همچنین در بیش از یک  هزار و 200 متر مربع فضای سبز احداث شده است.

وی در ادامه با بیان این ‌که تمام تلاش مجموعه شهرداری و معاونت فنی توسعه شهری و عمرانی بر این است که امور در کمترین زمان و با رعایت کیفیت مناسب در شهر به سرانجام برسد،‌گفت: کیفیت مهمترین امر برای شهرداری است و در تمام مراحل ساخت و ساز شهری و عمرانی مدنظر است.

نادر اسماعیلی عنوان کرد: تداوم اجرای طرح‌های شهری توسط شهرداری منوط و بسته به مشارکت مردم به وسیله پرداخت عوارض و هزینه‌های تعریف شده دارد و در صورت تأمین به موقع اعتبارات می‌توان در شهر امور زیادی را آغاز کرد و به سرانجام رسانید تا از این طریق زمینه آرامش و رفاه بیشتر شهروندان فراهم شود.

اسماعیلی در پایان با اشاره به اینکه اعتبار احداث پارک جدید بسیج نهاوند  800 میلیون ریال بوده است گفت: با بهره برداری از این پارک  گام مهمی برای ایجاد نشاط اجتماعی در شهر نهاوند برداشته شد.

