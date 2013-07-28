عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات امروز یکشنبه در بورس منطقه‌اي همدان، تعداد پنج میلیون و 284 هزار و 823 سهم دادوستد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: ارزش سهام مبادله شده امروز 26 میلیارد و 570 ميليون و 354 هزار و 931 ريال بوده است.

وی عنوان داشت: 63 درصد آن مربوط به خريد سهام و 37 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی همچنین گفت: اين تعداد سهام متعلق به 93 شركت است.

مدیر بورس منطقه ای همدان ابراز داشت: امروز 11 كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: شاخص کل امروز به 56هزار و 552 واحد رسيد، كه در مقايسه با روز گذشته 262 واحد افزایش يافت.