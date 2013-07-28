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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

مدیر اداره آثار حجمی سازمان زیباسازی :

تخریب مجسمه های شهری توسط عامل انسانی کاهش یافته است

تخریب مجسمه های شهری توسط عامل انسانی کاهش یافته است

مدیر اداره آثار حجمی سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه در کنار عوامل طبیعی ، عوامل انسانی نیز موجب تخریب آثار حجمی و مجسمه های نصب شده در شهر می شود گفت : خوشبختانه در سال های اخیر به دلیل مشارکت موثر شهروندان در امور شهری ، آسیب رساندن به آثار و مجسمه های شهری در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ،مجتبی موسوی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : در حال حاضر شاید حدود 3 اثر در طول سال دچار تخریب توسط عوامل انسانی شود که از دلایل اصلی این کاهش ، حضور و مشارکت موثر مردم در امور شهر و محل زندگی شان است البته فرهنگسازی انجام شده در این زمینه و همچنین افزایش تعداد آثار حجمی در سطح شهر  نیز بی تاثیر نبوده است.

وی با بیان اینکه مجسمه های شهری نیز جزء اموال شهری محسوب شده و باید در نگهداری آن تلاش کرد افزود : برخی شهروندان با مشاهده آسیب هایی که به دلیل عوامل طبیعی یا بعضا انسانی به مجسمه های شهری وارد می شود با سامانه 137 تماس گرفته وموضوع را اطلاع می دهند و پیگیر رفع مشکل می شوند.

مدیر اداره آثار حجمی سازمان زیباسازی آثار حجمی موقت را آسیب پذیرتر در برابر تخریب ها خواند و گفت : این آثار بیشتر دچار شکستگی ، غرشدگی یا کندگی می شوند که برخی شواهد نشان دهنده نقش عامل انسانی در این تخریبهاست. به عنوان مثال چیدمان محیطی با نام " گرده افشانی" که چندی پیش درلوپ خروجی بزرگراه مدرس به بزرگراه حقانی در مساحتی حدودا 100 مترمربعی بر روی چمن ها نصب شده بود ، دچار شکستگی و خمیدگی شد و حدود 50 تا 60 درصد اثر از بین رفت.

وی افزود : این اثر کار ظریفی بود و امکان مقاوم سازی در مقابل آسیب های عمدی در آن وجود نداشت و اگر این تخریب صورت نمی گرفت شاید تا دو سال در محل سالم می ماند .

موسوی با بیان اینکه آثار موقت حجمی در دیگر شهرهای دنیا و به مناسبت ها و کارکردهای خاصی نصب می شوند تصریح کرد : بیشترین آثار حجمی موقت را در حاشیه بزرگراه ها نصب می کنیم تا از تخریب عوامل انسانی دور بمانند .

کد مطلب 2105830

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