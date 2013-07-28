استفاده از شيوه هاي سكولاري براي انتقاد از شهرداري مشهد درست نيست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجي، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر اظهار كرد: استفاده از شيوه هاي سكولاري و غيرديني براي انتقاد از شهرداري و شوراي شهر مشهد درست نيست.

وي ادامه داد: انتقاد نسبت به شهرداري و شوراي شهر در 6 سال گذشته شيوه اي رايج است در حالي كه نبايد اقداماتي را كه توسط شهرداري و شوراي سوم انجام شده ناديده گرفت.

رئیس کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد با تاكيد بر اينكه در هر مجموعه اي تخلف وجود دارد، تصريح كرد: براي تخلفات هر مجموعه اي دستگاه قضايي حكم صادر مي كند اما عده اي در ايام انتخابات با توزيع اعلاميه و شب نامه فقط و فقط با رمز تخلف، شهرداري و شوراي شهر را كوبيدند و مواد كيفري را بدون حكم دستگاه قضايي در اعلاميه نوشتند.

خواجي عنوان كرد: شيوه هاي انتقادي غير ديني و سكولاري نبايد در پايتخت معنوي پاب گردد و مسئولين فرهنگي براي مقابله با اين شيوه ها بايد اقدام كنند.