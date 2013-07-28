آمار عربهای کشته شده در درگیریهای سوریه/بیشتر تروریستها از لیبی و تونس آمده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه سوریا الان اعلام کرد: آمار رسمی صادره از یکی از مراکز ارائه آمار آمریکایی از افزایش تعداد تروریستهای عرب کشته شده در سوریه حکایت می کند.

بر اساس گزارش این مرکز آمریکایی، از تونس 1902 نفر، از ليبي 1807 نفر، عراق، 1432 نفر، فلسطین، 1002 نفر،لبنان، 828 ،مصر، 821 نفر، عربستان سعودی، 714 نفر، یمن، 571 نفر، مغرب،412 نفر، الجزایر، 273 نفر، کویت، 71 نفر، سومالی42، نفر، عمان، 21 نفر، بحرین، 19 نفر، امارات، 9 نفر، قطر هشت، سودان سه و موریتانی یک نفر در درگیریهای سوریه تا کنون کشته شده اند.

