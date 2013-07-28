امروز جهان اسلام واقعی را با نام ایران می شناسد/ روز قدس کمر اسرائیل را می شکند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر یکشنبه در نشست با فرماندهان، مسوولان و خلبانان پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه به نقش های منافقین برای تصرف ایران اشاره کرد و گفت: پس از از پذیرش قطعنامه 598 و اعلام آتش بس میان ایران و عراق منافقین در یک اقدام غافلگیرانه و ناجوانمردانه به کشور وارد و قصد تصرف ایران را داشتند که با همت ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه، و بسیج مردمی در قالب عملیات مرصاد همه نقشه های آنان نقش بر آب شد و این اتفاق با قدرت نمایی نیروهای جان بر کف هوانیروز کامل و به تار و مار شدن آنان انجامید.

وی با اشاره به پیشرفت های کنونی کشور گفت: ایران اسلامی هم اکنون در جایگاه تاثیرگذاری قرار داشته و هم اکنون نیز در حال قدرت گرفتن و گسترش نفوذ خود در دنیاست و این ها نشات گرفته از آرمان های امام خمینی (ره) بود که همه بر مبنای مکتب اسلام است.

آیت الله علما گفت: زمانی که انقلاب به وقوع پیوست هر کشوری در دنیا به سمت یکی از دو قدرت غرب و یا شرق گرایش داشت اما امام خمینی (ره) با شعار نه شرقی نه غربی این تفکر را بر هم زد و امورات خود را بر پایه ایدوئولوژی اسلامی بنا نهاد.

وی افزود: امروز اسلام و کلمه اسلام در جهان شناخته شده است و همه جهان اسلام واقعی را با نام ایران می شناسند.

وی ادامه داد: باید سعی کنیم چارچوب جامعه، اسلامی بوده و دستورات دین مبین اسلام وارد زندگی ما شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه خدمت در سایه پرچم جمهوری اسلامی خدمت در راه خداست افزود: امروز همه کسانی که زیر پرچم نظام جمهوری اسلام خدمت می کنند باید با افتخار به خود ببالند و خداوند را شاکر باشند که هر حرکتی که در یگان خدمتی خود انجام می دهند علاوه بر پاداش های دنیوی اجر اخروی نیز در بر دارد چرا که خدمت در این نظام فقط برای پیامبر و اهل بیت اسلام است.

آیت الله علما ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران هم اکنون و پس از 34 سال استوار مانده و این انقلاب حاصل جانفشانی افرادی چون صیاد شیرازی هاست.

وی در بخش دیگر به روز جهانی قدس و نامگذاری آن توسط امام (ره) اشاره کرد و گفت: روز جهانی قدس، روزی است که کمر اسرائیل می شکند.

امام‌ جمعه کرمانشاه در پایان گفت: اقتدار کنونی ایران جز با تلاش و جانفشانی این افراد به دست نیامده و همه ما موظفیم در راه اعتلای اسلام کوشش کنیم چرا که درخشش اسلام در جهان نتیجه زحمات شهدای ما است.

عملیات مرصاد تفکرات منافقین را بهم ریخت/خیال فتح سه روزه باطل شد

فرمانده پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه گفت: عملیات غرور آفرین مرصاد تفکرات منافقین را بهم ریخت و خیال فتح سه روزه ایران باطل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف قربانی نیز گفت: به فرموده امام خمینی (ره) منافقین از کفار نیز بدتر بوده و در خفا و پنهانی به فساد می پردازند.

وی با اشاره به اتفاقات پس از جنگ و پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی ایران گفت: منافقان به تفکر اینکه پس از پذیرش این قطعنامه رژیم بعثی شکست خورده و به اهداف خود نمی رسند لذا تمام قوای خود را به کار گرفته تا با اقدامی غافلگیرانه و ظرف سه روز ایران را به تصرف خود درآورند که خوشبختانه با اجرای عملیات مرصاد این تفکرات بهم ریخت و تفکر فتح سه روزه ایران باطل شد.

قربانی ادامه داد: پس از ورود منافقین رزمندگان اسلام طی چند عملیات با حمایت خلبانان دلاور هوانیروز نیروهای نفاق را در هم کوبیدند.

وی خاطر نشان کرد: عملیات غرور آفرین مرصاد باعث شد که منافقین نتوانند پس از آن خودنمایی کرده و اقدامی را انجام دهند و در واقع دیگر نمی توانند حرکتی را بر علیه نظام انجام دهند.

قربانی در پایان نقش این عملیات را در حفظ کیان اسلامی بسیار استراتژیک دانست و گفت: اگر منافقین می توانستند کرمانشاه را تصرف کنند به دنبال آن ممکن بود به پایتخت نیز دسترسی پیدا کرده و کشور به اشغال در می آمد.