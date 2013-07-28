  1. سیاست
با رای نمایندگان؛

بیگی عضو ناظر مجلس در شورای زکات شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 96 رای روح‌الله بیگی عضو کمیسیون اقتصادی را به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای مرکزی زکات انتخاب کردند.

به ‌گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بر اساس بند (ذ) ماده یک قانون زکات مصوب ۸ آبان ۱۳۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی را به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات انتخاب کردند.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی نماینده میاندوآب از مجموع 177 رأی ماخوذه، با 96 رای به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات انتخاب شد.

محمد رجایی نماینده گناباد نیز برای عضویت در این شورا به عنوان عضو ناظر کاندیدا بود که نتوانست رأی لازم را کسب کند.

