به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر كامران دانشجو وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در ديدار با نمايندگان تشكل هاي دانشجويي از اسلامي شدن دانشگاه ها به عنوان برنامه اصلي خود در چهارسال گذشته ياد كرد.

وی در آغاز اين نشست به بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص اهميت و جايگاه دانشگاه در جامعه ، ضرورت اسلامي شدن دانشگاه ها و شاخص هاي اسلامي شدن پرداخت.

وزیر علوم گفت : مهمترين برنامه من كه در مجلس شوراي اسلامي و جلسه راي اعتماد اعلام كردم اين بود كه دغدغه دين دارم و مي خواهم دانشگاه‌ها را اسلامي كنم البته من شاخص هاي اسلامي شدن را از بيانات امام خميني (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامي و مراجع تقليد استخراج و در اين راه قدم گذاشتم.

وزير علوم افزود : ارتقاسطح علمي دانشگاه ها، بازنگري هفت هزار سرفصل و تلاش در جهت رعايت شئونات اسلامي و آموزه هاي ديني در دانشگاه ها از جمله برنامه هاي من در راستاي اسلامي شدن دانشگاه بوده است.

وي دوران چهارساله اخير را دوران رشد علمي شگفت انگيز دانشگاه ها توام با نشاط سياسي دانست و تاكيد كرد : در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر بيش ازسه هزار نشست دانشجويي در دانشگاه ها برگزارشد بدون اينكه كمترين حاشيه اي داشته باشد و اين تضارب آرا يعني نشاط سياسي، در حاليكه در دوران گذشته تعطيل كردن امتحانات و كلاس‌ها به معني نشاط سياسي بود و اوج نشاط سياسي آنان وقايع تلخ 18تيرماه 1378بود.

دانشجو با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب به دو محور اقتصادي و يشرفت علمي در بيانات اخيرشان در ديدار با كارگزاران نظام اسلامي، اين موضوع را نشانه حركت مناسب مجموعه دانشگاه ها و آموزش عالي و مايه افتخار اعلام كرد.

وي رشد علمي كشور و كسب جايگاه‌هایي نظير كسب رتبه نخست منطقه 14 سال قبل از افق سند چشم انداز بيست ساله و حفظ اين رتبه در دو سال اخير و همچنين كسب رتبه 15علمي دنيا درپايگاه هاي استنادي معتبر علمي را موجب اقتدار ايران اسلامي در دنيا و افزايش قدرت ديپلماسي آن اعلام كرد.

وزير علوم ثبت بيش از 140هزار مقاله علمي درچهار سال اخير در مجلات معتبر دنيا را نشانه كيفي شدن آموزش عالي و به ويژه تحصيلات تكميلي دانست.

دانشجو در خصوص موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت كه از جمله محورهاي مورد اشاره تشكل هاي دانشجويي در سخنانشان بود گفت: تصويب 45 طرح كلان ملي با 2500ميليارد تومان اعتبار كه براي نخستين بار در كشور انجام شد و تعريف 2000 پروژه دفاعي در 60 دانشگاه كشور از جمله برنامه هاي انجام شده وزارت علوم در راستاي ارتباط دانشگاه با حوزه كاربرد بوده و طراحي و ساخت ماهواره، ماهواره بر و سانتريفيوژ و ساير فناوري ها در دانشگاههاي كشور نيز از نشانه هاي بومي شدن علم در كشور است.

وزير علوم تصريح كرد: در چهار سال گذشته همفكري و هماهنگي خوبي با تشكل هاي دانشجويي برقرارشد و از مطالبه گري و نقد دلسوزانه كه ذات فعاليت دانشجويي است استقبال شد.

وي با اشاره به ضرورت همكاري تشكل هاي دانشجويي با دولت جديد گفت: حمايت از دولت جديد وظيفه همه ماست و اگر خود را ولايتمدار مي دانيم تا زماني كه دولت جديد در خط انقلاب و رهبري حركت مي كند بايد از آن حمايت كنيم.