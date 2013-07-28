احتمال برگزاری کمیته امنیتی مشترک در جوبا/ ادامه حمایت سودان جنوبی از شورشیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "معز فاروق" عضو کمیته امنیتی مشترک میان سودان و سودان جنوبی گفت: کمیته امنیتی مشترکی روز دوشنبه آینده (7 مرداد) نشستی را در پایتخت سودان جنوبی برگزار خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: در این نشست مقدمات امنیتی و مسائل مربوط به مرزها و گذرگاههای میان دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که اتحادیه آفریقا چندی پیش پیشنهادی را درباره تمدید مهلت بسته شدن لوله های نفت جنوبی صادر کرد.

"عمر البشیر" رئیس جمهور سودان نیز پذیرفت که تا 18 آگوست آینده به سودان جنوبی مهلت دهد تا در خصوص حمایت از گروههای شورشی توضیح کافی ارائه کند.

خبر دیگر اینکه، روزنامه الانتباهه چاپ خارطوم از اسناد مهمی پرده برداشت که نشان می داد دولت سودان جنوبی همچنان گروههای شورشی را مورد حمایت خود قرار می دهد.

به گزارش این روزنامه، این حمایتها شامل مواد غذایی مانند برنج و روغن خوراکی و مهماتی مانند تفنگهای کلاشینکف بوده است.

از سوی دیگر، دولت سودان جنوبی از موافقت خارطوم با تمدید مدت انتقال نفت استقبال کرد و آن را گام مثبتی در بهبود روابط میان دو کشور عنوان کرد.

سفیر جوبا در سودان تاکید کرد: وجود اراده سیاسی میان دو کشور مستلزم حل مشکلات موجود میان خارطوم و جوبا است.

منابع سودان گزارش دادند: احتمالا "تامبو امبکی" میانجی آفریقایی برای دیدار با "سیلواکر میاردیت" رئیس سودان جنوبی عازم جوبا شود و او را در جریان نتایج دیدارش با عمر البشیر قرار دهد.