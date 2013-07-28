اعزام تیم کشتی کارگران مازندران به مسابقات بین المللی ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست هيئت ورزشي كارگران مازندران گفت: اين تيم ورزش كارگري در برنامه هاي مسابقات ورزشي برون مرزي خود در تاريخ هشتم شهريور ماه سالجاري بمدت پنج روز عازم كشور ارمنستان می شود.

علی دزایی پور گفت: اين تورنمت ورزشي كه تيم هاي صاحب نام ورزشي كشورهاي مشترك المنافع و ساير كشورها حضور دارند هر ساله برگزار مي شود.

وی افزود: در تيم اعزامي منتخب كارگران مازندران ورزشكاران با تجربه اي نظیر علي اصغر بذري، تقي داداشي و سعيد داداشپور،سعيد توكل قهرمان جوانان جهان حضور دارند.

دعوت 55 کشتی گیر جوان را به اردوی متمرکز

دبیر هیئت کشتی مازندران، از اقدام مربیان کشتی مازندران در دعوت از 55 کشتی گیر رده سنی جوانان این استان به اردوی متمرکز تمرینی برای شرکت در مسابقات کشوری خبر داد.

غلامرضا نوری زاده گفت: تمرین متمرکز جوانان آزاد مازندران از هفته جاری در خانه کشتی مازندران در ساری برگزار می شود.

وی افزود: بر اساس اعلام مربیان کشتی مازندران صابر خانجانی، مصطفی یعقوبی، عابدین فلاح، پیمان محمدزاده، سید سهیل موسوی و حسین صادقی و مهدی اسدی حضور دارند.

مازندران مهد کشتی کشور است.