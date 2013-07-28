نجفی گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از گمانه زنی های مختلف برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم که افرادی همچون مرتضی حاجی، علی عباسپور، علی‌اصغر فانی، فخرالدین دانش و... مطرح بودند، به نظر می رسد قرار است بار دیگر سکاندار وزارتخانه تعلیم و تربیت، محمد علی نجفی باشد.

چنانچه نجفی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس معرفی و رای اعتماد بگیرد، برای دومین بار است که به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب می شود.

محمد علی نجفی در حال حاضر عضو شورای شهر تهران و عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است. او از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در دولتهای باهنر، مهدوی کنی و موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش ایران بود. در دولت اول خاتمی نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه بود.

اصلاحات ساختاري و محتوايي آموزش و پرورش و تغییر الگوی قدیمی آموزش از نظام قدیم به نظام جدید در طول 8 سال وزارت، از مهمترین اقدامات محمد علی نجفی در زمان وزارتش در آموزش و پرورش بود. او همچنین با تاسيس مدارس غيرانتفاعي بخشي از حجم ساختار بزرگ و کم تحرک آموزش و پرورش را کاست و با واگذاري امور اجرايي به مدارس، آموزش و پرورش را کوچکتر کرد.

با تغيير الگوي قديمي آموزشي از نظام قديم به نظام جديد تلاش کرد آموزش عمومي و آمادگي براي آموزش عالي را به دو بخش مجزاي از هم تبديل کند. با اين حال برخي مقاومت هاي محافظه کارانه باعث شد روند اصلاحات در آموزش و پرورش کندتر از آنچه در ذهن او بود، پيگيري شود. تسهيل روند گزينش هاي آموزش و پرورش که سالها جزء سختگيرانه ترين گزينش هاي دولتي در ايران بود، از ديگر اقدامات نجفي بود. او تلاش کرد با سخت کردن شرايط انتقال و استخدام معلمان، با استفاده از معيارهاي تحصيلات عالي، بدنه آموزش و پرورش را اصلاح، تقويت و مديريت کند.