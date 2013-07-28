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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

نجفی گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای آموزش و پرورش

نجفی گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای آموزش و پرورش

آخرین خبرها از کارگروه آموزش و پرورش دولت یازدهم حکایت از آن دارد که وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی به احتمال زیاد محمد علی نجفی است که پیش از این نیز سابقه حضور در این وزارتخانه را در کارنامه سوابق اجرایی خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از گمانه زنی های مختلف برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم که افرادی همچون مرتضی حاجی، علی عباسپور، علی‌اصغر فانی، فخرالدین دانش و... مطرح بودند، به نظر می رسد قرار است بار دیگر سکاندار وزارتخانه تعلیم و تربیت، محمد علی نجفی باشد.

چنانچه نجفی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس معرفی و رای اعتماد بگیرد، برای دومین بار است که به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب می شود.

محمد علی نجفی در حال حاضر عضو شورای شهر تهران و عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است. او از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در دولتهای باهنر، مهدوی کنی و موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش ایران بود. در دولت اول خاتمی نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه بود.

اصلاحات ساختاري و محتوايي آموزش و پرورش و تغییر الگوی قدیمی آموزش از نظام قدیم به نظام جدید در طول 8 سال وزارت، از مهمترین اقدامات محمد علی نجفی در زمان وزارتش در آموزش و پرورش بود. او همچنین با تاسيس مدارس غيرانتفاعي بخشي از حجم ساختار بزرگ و کم تحرک آموزش و پرورش را کاست و با واگذاري امور اجرايي به مدارس، آموزش و پرورش را کوچکتر کرد.

با تغيير الگوي قديمي آموزشي از نظام قديم به نظام جديد تلاش کرد آموزش عمومي و آمادگي براي آموزش عالي را به دو بخش مجزاي از هم تبديل کند. با اين حال برخي مقاومت هاي محافظه کارانه باعث شد روند اصلاحات در آموزش و پرورش کندتر از آنچه در ذهن او بود، پيگيري شود. تسهيل روند گزينش هاي آموزش و پرورش که سالها جزء سختگيرانه ترين گزينش هاي دولتي در ايران بود، از ديگر اقدامات نجفي بود. او تلاش کرد با سخت کردن شرايط انتقال و استخدام معلمان، با استفاده از معيارهاي تحصيلات عالي، بدنه آموزش و پرورش را اصلاح، تقويت و مديريت کند.

 

کد مطلب 2105850

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