فاطمه چاکرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم اغلب اوقات زمانی به مشاور برای حل مشکلات خود مراجعه می‌کنند که مشکلات جدی شده است و این مداخله چندان نمی‌تواند تأثیرگذار باشد این در حالی است که بسیاری از موضوعات چنانچه به موقع با مشاور در میان گذاشته شود، قابل حل است.

وی افزود: سازمان بهزیستی با اجرای طرح‌هایی مانند طرح تحکیم بنیان خانواده، کاهش طلاق را دنبال می‌کند اما مردم در این راستا نیز دیرهنگام اقدام به طرح مسئله نزد مشاور می‌کنند که عدم وجود فرهنگ مناسب و برخی از علل دیگر از عوامل این مسئله است.

این کارشناس ادامه داد: مردم باید این باور غلط را که افراد سالم نیاز به مشاوره ندارند از خود دور کنند تا بسیاری از مشکلات قبل از حاد شدن حل شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی در راستای حل مشکلات مشاوره‌ای خدمات ارزنده‌ای را انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: یکی از این خدمات، خط تلفنی 1480 است که با عنوان صدای مشاور شناخته می‌شود.

چاکرالحسینی ادامه داد: این خط تلفنی که در همه مناطق شهرستان به جز بخش بهمن فعال است، مشاوره‌های مختلفی را به صورت تلفنی با حضور کارشناسان به مردم ارائه می‌دهد.