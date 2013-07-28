به گزارش خبرگزاری مهر، دفاتر مطالعات اقتصادی و زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کردند: حمایت از تولید ملی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی به یکی ازدغدغه های اصلی مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.

در این راستا طرحی با هدف تقویت تولید ملی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده که محور اصلی گزارش حاضر است. با عنایت به مطالب و مباحثی که از سوی موافقان و منتقدان طرح ارائه می شود می توان دریافت که دغدغه هایی جدی از هر دو طرف برای رفع مشکل و حمایت از تولید ملی وجود دارد ، اما روش حل مشکل متفاوت است. طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس دارای مزایایی از قبیل هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد متولی مشخص برای حمایت از واحدهای تولیدی است. از طرفی ایرادهای حقوقی و اقتصادی مختلفی را نیز دارد برای نمونه می توان به مشخص نبودن نحوه نرخگذاری منابع بانک ها و همچنین نادیده گرفتن آثار تورمی طرح اشاره کرد. در این راستا اولا حذف ماده (1) و ثانیا اصلاح مواد دیگر طرح پیشنهادی مورد تاکید مرکز پژوهش ها است.



درادامه این گزارش آمده است: با عنایت به مطالب و مباحثی که از سوی موافقان و منتقدان طرح ارائه می شوند می توان دریافت که به رغم وجود دغدغه هایی جدی از هر دو طرف برای رفع مشکل و حمایت از تولید ملی اما روش حل مشکل متفاوت است. طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس دارای مزایایی از قبیل هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد متولی مشخص جهت حمایت از واحدهای تولیدی است. از طرفی ایرادات حقوقی و اقتصادی مختلفی را نیز دارا می باشد. برای نمونه می توان به مشخص نبودن نحوه نرخگذاری منابع بانک ها و همچنین نادیده گرفتن آثار تورمی طرح اشاره کرد.



در راستای بهبود و اثربخشی طرح مورد بررسی ، اولا پیشنهاد می شود:



به منظور حفظ استقلال بانک ها در راستای عمل به وظایف قانونی و اجرای بی نقص قانون برنامه پنجم توسعه، اولا ماده (1) حذف و طرح پیشنهادی به نوعی اصلاح شود که به اهداف اصلی آن که همان حمایت از تولید ملی است آسیبی نرساند.



ثانیا با توجه به تبعات اجرای طرح و مشکلات حقوقی آن، پرداخت یارانه از محل منابع ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها به واحدهای تولیدی مورد نظر برای تامین بخشی از موارد عنوان شده (مالیات، تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد و انرژی) مورد تاکید بوده و بهترین کمک به واحدهای تولیدی بدون درگیر کردن منابع بانک ها و ایجاد دغدغه برای واحدهای تولیدی است.



ثالثا، به جای تخصیص اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات بابت تامین بدهی ها و هزینه های مالیاتی ، حقوق و دستمزد و غیره شرایطی فراهم آید که واحدهای تولیدی بتوانند بدهی های مذکور را با استفاده از امهال و در قالب اقساط بازپرداخت کنند.