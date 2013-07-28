خدمات مدیرت پسماند در همدان متناسب با تعداد گردشگران نیست/ ارائه 254 مورد خدمات بهداشتی به گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خالقی مجد ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری شهرستان همدان با بیان اینکه خدمات مربوط به مدیرت پسماند در همدان متناسب با تعداد گردشگران نیست،گفت: در راستای ایجاد نظارت بر مراکز دارای اسکان مسافر، 67مدرسه اسکان مسافر در شهرستان همدان مورد بازدید قرار گرفته است.

وی افزود: وضعیت آبخوری، یخچال ها و همچنین سرویس های بهداشتی این مدارس کنترل شده است.

مسئول بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان همدان اظهار داشت: مرکز بهداشت شهرستان همدان، طرح تشکیل بهداشت و نظارت بر کنترل مراکز دارای اسکان مسافر را در راستای اجرای هرچه بهتر توسعه گردشگری ایجاد کرده است.

خالقی همچنین با اشاره به اینکه در منازل اسکان مسافر نیز نظارت هایی صورت گرفته است، اظهار داشت: از 24 منزل و یک خوابگاه در شهرستان همدان بازدید شده است.

23 منزل دارای اسکان مسافر شهرستان همدان صلاحیت بهداشتی دارند

وی افزود: از 24 منزل بازدید شده 23 مورد آنها دارای صلاحیت بهداشتی بوده است.

مسئول بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان همدان اظهار داشت: در پارک ها و کمپ های مراکز اسکان مسافر نیز اقداماتی انجام می شود.

خالقی گفت: اقداماتی اعم از میکروب زدایی از سرویس های بهداشتی و شیر های آب و همچنین جمع آوری پسماندهای مسافران در پارک ها و کمپ های مراکز اسکان مسافر انجام می شود.

خدمات مربوط به مدیرت پسماند در همدان متناسب با تعداد گردشگران نیست

وی افزود: با توجه به گرمای هوا در همدان خدمات مربوط به مدیرت پسماند متناسب با تعداد گردشگران نیست.

مسئول بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان همدان اظهار داشت: تاکنون 254 مورد خدمات بهداتشی به گردشگران ارائه شده است.

بازدید و نظارت از پایانه های مسافربری شهرستان همدان انجام شده است

خالقی در پایان بیان داشت: بازدید و نظارت از پایانه های مسافربری شهرستان همدان نیز انجام شده است.