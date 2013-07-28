به گزارش خبرنگار مهر، عباس شيرمحمدي، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر اظهار كرد: با ساختار بودجه اي فعلي به دليل نقصان زيربنايي، درآمد سرمايه اي شهرداري مشهد صرف مخارج جاري مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه در نقص هاي ساختاري شهر نه شهرداري و نه شوراي شهر مقصر نيستند، افزود: 65 درصد از موضوعات درآمدي شهرداري مربوط به ساخت و ساز است و اين درآمد بايد صرف آزاد كردن و تحقق طرح هاي جامع و تفضيلي شهر شود.

رئیس شوراي اسلامي مشهد ادامه داد: شهر بايد از طريق عوارض نوسازي، عوارض خودرو و حرف و مشاغل مزاحم اداره شود اما در حال حاضر قسمتي از سرمايه هاي شهر به دليل نقصان ساختاري صرف هزينه هاي جاري شهر مي شود و اين امر به لحاظ اداره بنگاه اقتصادي به معناي از جيب خوردن است.

شيرمحمدي يادآور شد: در حال حاضر اگر بخواهيم طرح جامع و تفضيلي و سرانه خدمات شهري محقق شود بايد سرمايه گذاري در اين شهر اتفاق بيفتد.

وي تاكيد كرد: هزينه هاي روزانه اين شهر شامل تنظيف، رسيدگي به فضاي سبز و ساير موارد ديگر است كه همه اين امور در كنار هم هزينه بسياري را بر دوش شهرداري مي گذارد طوري كه اگر هيچ پروژه اي در اين شهر اجرايي نشود بازهم هزينه هاي روزانه كمر شهرداري را خم مي كند.