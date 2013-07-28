کسب رتبه دوم مراقبت از مرگ کودکان توسط کهگیلویه و بویراحمد درکشور

به گزارش خبرنگار مهر، فردوس رستگار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این امتیازبندی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در میان 46 دانشگاه علوم پزشکی کشور پس از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به رتبه دوم دست یافته است.

وی بیان داشت: تشکیل کمیته دانشگاهی و کمیته معاونت درمان، امتیاز درمان، کمیته معاونت بهداشت، تدوین برنامه درمان و ارسال صورت‌جلسات از جمله مولفه های ارزیابی این دانشگاه بوده است.

رستگار اقدامات نظارتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بررسی علل مرگ‌ ومیر کودکان زیر پنج سال و پیشگیری از وقوع این مشکلات را از دیگر عوامل موثر در کسب این رتبه عنوان کرد.

وی اظهار داشت: نظارت دقیق بر فعالیت بخشهای کودکان در شهرستانها و بررسی مشکلات و موانع موجود و راه‌اندازی بخش اتفاقات کودکان در بیمارستان امام سجاد(ع) از جمله اقدامات کمیته مرگ‌ ومیر کودکان زیر پنج سال استان است.

رستگار با اشاره به نقش مهم آموزش در پیشگیری از مرگ و میر کودکان زیر پنج سال بیان داشت: مراکز بهداشتی درمانی در شهر ها و روستاها با ارائه آموزشهای لازم و برگزاری کلاسهای آموزشی نقش مهمی در اطلاع رسانی و آکاهی بخشی به مادران دارند.

این کارشناس، بالا بودن میزان زاد و ولد و فعالیت و کار بیش از حد زنان، پراکندگی بیش از حد روستاها، کمبود امکانات رفاهی مورد نیاز خانواده ها و ناآگاهیها در مورد مسائل بهداشتی و سلامت را برخی از تهدیدها در این زمینه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: ترسیم دقیق چهره مرگ و میر کودکان در جامعه ، به منظور شناسایی علل بروز و یا عوامل قابل اجتناب در مرگ و طراحی مداخله به منظور حل مشکلات و جلوگیري از وقوع مرگ هاي مشابه ،از جمله مهمترین راهکارها براي ارتقاي سلامت کودکان است.

رستگار اظهار داشت: نسبت مرگ و میر کودکان و مادران باردار از مهمترین شاخص های نشان دهنده توسعه کشورهاست.