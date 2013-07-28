کم آبی محصولات کشاورزان گیان نهاوند را تهدید می کند/ لزوم اعمال مدیریتی هدفمند در استفاده از آب گیان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رضایی بعد از ظهر یک شنبه در جمع کشاورزان منطقه گیان نهاوند در محل بخشداری اظهار داشت: آب خروجی سراب گیان نهاوند در حال حاضر 30 در صد کاهش یافته است که همین امر باعث نگرانی و دغدغه کشاورزان منطقه گیان شده است.

خروجی آب سراب گبان به 500 لیتر در ثانیه کاهش یافته است

رضایی گفت: در سالهای گذشته خروجی آب سراب گیان نهاوند 882 لیتر در ثانیه بود که این خروجی در حال حاضر به 500 لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته کمبود آب در این منطقه وجود نداشت منابع طبیعی اقدام به احداث جنگلی به مساحت بیش از 250 هکتار کرده است که این جنگل تا کنون توسط سراب گیان آبیار شده است.

بخشدار گیان عنوان کرد: با توجه به کمبود آب و کاهش بارش نزولات آسمانی در سال جاری کشاورزان منطقه گیان به ابیاری منطقه جنگلی احداث شده توسط منابع طبیعی اعتراض دارند.

یحیی رضایی اظهار داشت: با توجه به اینکه آب سراب گیان برای آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی شهر گیان و روستاهای حسین آباد و ظفر آباد است باید در استفاده از آب سراب گیان مدیریتی اعمال شود که کشاورزان این منطقه با خطر بی آبی روبرو نشوند.

رضایی گفت: کشاورزان منطقه گیان موافقت کردند اداره منابع طبیعی تا 20 روز آینده به صورت شبانه روزی چهار اینچ از آب سراب گیان برای آبیار درختان جنگلی استفاده کند اما در سال آینده منابع طبیعی حق استفاده از آب سراب گیان را نخواهد داشت.