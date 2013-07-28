روز قدس ميراث جاودان بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي است

به گزارش خبرنگارمهر، علي منتظري ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: روز قدس ميراث جاودان بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رحمت الله علیه است كه با بصيرت بي نظير و آينده نگري شگرف، پايه گذار رهايي ملت مظلوم فلسطين از چنگال صهيونیزم جنايتكار خواهد بود.

وی اظهارداشت: در نتيجه همين نگرش است كه امروزه شاهد پيروزي هاي مقاومت اسلامي لبنان و فلسطين در برابر ارتش مجهز و تجاوز گر رژيم صهيونسيتي هستيم و اين پيروزي ها هیمنه پوشالی اين رژيم جعلي را درهم شكسته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تصريح كرد: با توجه به تحولات امروز در منطقه، هوشياري و آگاهي هر چه بيشتر ملت هاي مسلمان و حضور پرشور آنان در صحنه دفاع از كيان اسلام، نقش اساسي در پيروزي مقاومت در برابر توطئه هاي استكبار جهاني و صهيونیزم بين المللي دارد.

وی گفت: در اين زمینه حضور هر چه پرشورتر مردم فهيم و مومن ايران اسلامي در راهپيمايي روز جهاني قدس اميد مستضعفان جهان و ملت هاي مقاوم در برابر استکبار جهانی و باورهاي آنان به مقاومت در برابري سلطه گري را بارور خواهد کرد.

منتظری همچنين افزود: در اين خصوص كاركنان سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان در كنار فعالان صنعت و معدن، اصناف و تمامي آحاد مردم خداجوی گيلان در راهپيمايي روز جهاني قدس حضوري پرشور خواهند داشت و ضمن تجدد ميثاق با آرمانهاي والاي امام راحل و تجديد عهد با مقام معظم رهبري يكبار ديگر صلابت و خستگي ناپذيري خود را در دفاع از مظلومان و قدس شريف در برابر ديدگان جهانيان اثبات خواهند کرد.