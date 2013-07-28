  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

ادامه حملات هوایی آمریکا به یمن / شش غیر نظامی در استان ابین کشته شدند

شش غیر نظامی یمنی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به استان ابین کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، یک منبع نظامی در یمن اعلام کرد: شش غیر نظامی یمنی در یک حمله هوایی کشته شدند.

منابع یمن گزارش دادند: این حمله توسط هواپیماهای بدون سر نشین آمریکایی انجام شد که به کشته شدن این افراد منجر شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: هواپیماهای آمریکایی، دو کامیون را که حامل چندین شهروند یمنی بود، در روستای المحفد واقع در استان ابین هدف قرار دادند.

خاطر نشان می شود هواپیماهای بدون سر نشین آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم بارها به مناطق مختلف یمن حمله کرده اند که طی شمار زیادی از غیرنظامیان یمنی کشته و زخمی شده اند.

