تکواندو پایتخت برای هشتمین سال متوالی هیئت برتر استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران پس از ارزیابی و بررسی فعالیتها و عملکرد هیئت های ورزشی پایتخت در سال 91، هیئت تکواندو استان تهران را برای هشتمین سال متوالی از میان 48 هیئت ورزشی پایتخت، به عنوان هیات برتر برگزید.

این موفقیت حاصل تلاش مسئولین کمیته ها، حوزه ها و شهرستان ها، مربیان، داوران فعال دردو بخش بانوان و آقایان، تکواندو کاران و کلیه دست اندرکاران استان تهران است.

گفتنی است سکان هدایت هیئت تکواندو استان تهران برعهده جمشید سهرابی است.

دوره آموزشی Taping و مکملها ویژه مربیان و ورزشکاران راگبی



دوره آموزشی Taping و مکمل ها ویژه مربیان و ورزشکاران راگبی در تهران برگزار می شود.

کمیته آموزش این هیأت با مشارکت و همراهی انجمن راگبی در نظر دارند این دوره را به مدت یک روز در مورخ 20 مردادماه سالجاری در محل سالن اجتماعات گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای برگزار کند.

سیامک جعفری قهرمانان سابق تیم ملی، دبیر هیأت پینگ پنگ استان تهران شد



طی حکمی از سوی محمد بایرام پور رئيس هیأت پینگ پنگ استان تهران، سیامک جعفری بعنوان دبیر اين هيات منصوب شد.

سیامک جعفری سالها پیراهن تیم ملی را بر تن داشته و برای این مرز و بوم افتخار آفرین بوده است.

رئيس هیأت پینگ پنگ استان تهران گفت: اين هيات تلاش دارد در راستاي ارتقاي جايگاه پینگ پنگ پايتخت و كسب مقام هاي قهرماني در كشور و افزايش سهميه استان تهران در تيم هاي ملي از چهره هاي مطرح و متخصص بهره مند شود.

بایرام پور افزود: انتخاب سیامک جعفری بعنوان دبیر اين هيات، گامي جدي در جهت تحقق اهداف هیأت پینگ پنگ استان تهران است و اميدواريم اثرات آن را بزودي با كسب موفقيت هاي بيشتر شاهد باشيم.

این موفقیت نتیجه همت و همدلی اهالي تکواندو پایتخت است



دبیر هیئت تکواندو استان تهران گفت: کسب عنوان برتر از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای هشت سال متوالی، یک موفقیت بزرگ برای جامعه تکواندو پایتخت است.

بیژن خراسانی افزود: اداره كل ورزش و جوانان استان تهران پس از بررسی عملکرد و فعالیت های هیئت های ورزشی در سال گذشته، هیئت تکواندو پایتخت را از بین 47 هیئت ورزشی فعال حاضر دراستان تهران، به عنوان هیئت برتر برگزید.

وی ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاش، همت و همدلی کلیه تکواندو استان تهران است که اگر اتحاد و همکاری مسئولین حوزها و شهرستان ها، کمیته ها، مربیان، داوران و تکواندوکاران نبود، بدون شک این موفقیت بدست نمي آمد.

این مسئول در خصوص کسب عنوان هیئت برتر برای هشتمین سال پیاپی یادآور شد: با برنامه ریزی و هماهنگی های که درسال گذشته با مسئولان کمیته ها و حوزها وشهرستان ها داشتیم و با توجه به همکاری مناسب آنان در خصوص کلیه برنامه ها، توانستیم به این افتخار بزرگ دست یابیم و امید است در سال 92 نیز با استفاده از تجارب گذشته،همکاری و همت کلیه بخش های هیئت تکواندو استان تهران (اداری و قهرمانی) و نیز حمایت مالی مسئولان اداره ورزش و جوانان برای نهمین بار به این موفقیت بزرگ دست یابیم.

سمینار علمی تخصصی پرورش اندام



هیئت پرورش اندام جنوب شرق در نظر دارد سمینار علمی تخصصی پرورش اندام (بادی کلاسیک) برگزار کند.

این سمینار در 11 مرداد در سرای محله مینایی واقع در خیابان خاوران، خ نفیس نبش کوچه علی دادی برگزار می شود. علاقمندان جهت كسب اطلاعات بیشتر مي توانند با شماره 0912186680 تماس بگيرند.

مسابقات پرورش اندام جنوب شرق در رده های سنی مختلف

هیئت پرورش اندام جنوبشرق مسابقاتی در رده های سنی جوانان و پیشکسوتان و بزرگسالان، در تاریخ 18مرداد واقع در سالن آیت الله سعیدی برگزار می كند.

این مسابقات انتخابی شرکت در مسابقات استان تهران است.

تیم تکواندو خردسالان و نونهالان در مسابقات لیگ رمضان

تیم تکواندو خردسالان و نونهالان در مسابقات لیگ رمضان استان تهران که در سالن خانه تکواندو آزادی برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

سرمربی تیم نوجوانان، استاد زوار نائب قهرمان تیم ملی است.

عضویت فراز امام علی، فوتبالیست شهریاری در تیم ملی جوانان اعزامی به چین



تیم ملی فوتبال جوانان ایران پنجشنبه شب با 18 بازیکن، ازجمله فراز امامعلی ملی پوش جوان شهریاری به چین رفت.

تورنمنت وین فانگ چین از یکشنبه ششم مرداد آغاز می شود و تا سیزدهم مرداد ادامه خواهد داشت. ایران در مرحله مقدماتی با تیم های جوانان کره شمالی، جوانان چیواس آمریکا و جوانان سائوپائولوی برزیل همگروه است.

در این رقابتها و در دو گروه دیگر، تیم های بوتافوگوی برزیل، شاندونگ چین، تیم ملی جوانان چین و تیم ملی جوانان میانمار و تیم های پورتوی پرتغال، اف سی لولنگ چین، تیم ملی جوانان مغولستان و تیم اچ کی رنجرز حضور دارند.