به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپاهان برای دیدار روز پنجشنبه خود مقابل استقلال تهران، صبح چهارشنبه عازم تهران می‌شوند.

قرار است بازیکنان تیم اصفهانی با پرواز ساعت 7 صبح روز چهارشنبه عازم تهران شوند و پس از آن در هتل المپیک تهران استقرار یابند.

تیم اصفهانی روز چهارشنبه در یکی از زمین‌های تمرینی اطراف هتل المپیک به تمرین می‌پردازد و آخرین برنامه‌های تمرینی پیش از دیدار با استقلال را مرور خواهد کرد.

سپاهان در سفر به تهران تنها دو غایب دارد و جواهیر سوکای و محرم نویدکیا، مهاجم آلبانیایی و کاپیتان تیم سپاهان به دلیل مصدومیت در بازی با استقلال تهران به میدان نخواهند رفت.

البته رحمان احمدی، دروازه‌بان سپاهان مشکلی برای بازی کردن مقابل استقلال ندارد و همراه با تیم به تهران خواهد رفت.