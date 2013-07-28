به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپاهان برای دیدار روز پنجشنبه خود مقابل استقلال تهران، صبح چهارشنبه عازم تهران میشوند.
قرار است بازیکنان تیم اصفهانی با پرواز ساعت 7 صبح روز چهارشنبه عازم تهران شوند و پس از آن در هتل المپیک تهران استقرار یابند.
تیم اصفهانی روز چهارشنبه در یکی از زمینهای تمرینی اطراف هتل المپیک به تمرین میپردازد و آخرین برنامههای تمرینی پیش از دیدار با استقلال را مرور خواهد کرد.
سپاهان در سفر به تهران تنها دو غایب دارد و جواهیر سوکای و محرم نویدکیا، مهاجم آلبانیایی و کاپیتان تیم سپاهان به دلیل مصدومیت در بازی با استقلال تهران به میدان نخواهند رفت.
البته رحمان احمدی، دروازهبان سپاهان مشکلی برای بازی کردن مقابل استقلال ندارد و همراه با تیم به تهران خواهد رفت.
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