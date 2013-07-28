به گزارش خبرنگاري مهر، به دنبال سخنان جنجالي معاون اول كردستاني رئيس جمهور در فاصله يك هفته مانده به پايان كار دولت دهم، سردار محمد حسن رجبي طي سخناني نسبت به سخنان رحيمي واكنش نشان داد و وي را يكي از عوامل در راستاي عدم توسعه يافتگي كردستان عنوان كرد.
وي با انتقاد از دفاع معاون اول رئیس جمهور از متهم فساد اقتصادی گفت: تلاش وی برای آزادی این فرد غیرعادی بودن موضوع را نشان میدهد.
سردار محمدحسین رجبی بيان كرد: تصور مردم از سفر رحیمی به کردستان اینست که این سفر دست پر بوده و شامل دستاوردهایی است که میتواند منجر به توسعه استان شود ولي متاسفانه در عمل چيزي غير از آن ثابت شد.
وي ادامه داد: تصور و تفکر همگان از سفر رحیمی توسعه استان است، ولي بايد گفت كه وی هیچ وقت نخواسته که توسعه در کردستان صورت بگیرد و اين عدم توسعگي يافتگي كنوني در كردستان به خود رحيمي بر مي گردد.
سردار رجبی عنوان کرد: رحیمی اگر میخواست استان کردستان رونق بگیرد در چنین جایگاهی میتوانست اقداماتی داشته باشد و کردستان توسعهیافتهتر از حال حاضر باشد ولي وي هيچ گاه نخواست كه به كردستان كمك كند.
وی افزود: اقدامات رحیمی و افرادی که برای مسئولیت در كرستان به كارگيري شدند خود مانع توسعه اين استان بودند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس یادآور شد: مردم انتظار داشتند در مراسم افتتاحیه مرکز جراحی قلب سنندج از دستاوردهای دولت در زمینه توسعه مسائل بهداشتی و درمانی استان سخن بگوید، اما وی در آن مراسم از شخصی که متهم به فساد اقتصادی است دفاع میکند و از آن به عنوان نخبه اقتصادی نام میبرد.
وي اظهار داشت: این سخنان معاون اول رئیس جمهور غیرمتعارف و تعجببرانگیز است و ظلم بزرگی در حق نخبگان استان است که رحیمی این متهم به فساد اقتصادي و بازداشت شده را نخبه قلمداد میکند.
سردار رجبی گفت: آقای رحیمی باید متوجه باشند که تمامی اقدامات نهادها در راستای خواست نظام صورت میگیرد و هیچ فردی بدون دلیل بازداشت نمیشود.
وی گفت: افکار عمومی از سخنان رحیمی چنین برداشت می کنند که افتتاح پروژه هاي متعدد یک بهانه بوده و تنها هدف از این سفر حمایت و پشتیبانی از یک متهم است، چراکه فرد بازداشت شده در تهران است و رحیمی با توجه به جایگاهش میتوانست آن را از تهران پیگیری کند، نه اينكه اين مسائل را در كردستان مطرح كند.
سردار رجبی اتهامات فرد متهم شده را خلاف اظهارات رحیمی عنوان كرد و گفت: طبیعتاً در ادامه پیگیری پرونده مفسدان اقتصادی وضعیت روشن خواهد شد و بدون شک افراد دیگری مورد پیگرد قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: اینکه آقای رحیمی از مسئولان، نمایندگان مجلس و به خصوص نماینده ولی فقیه درخواست میکند آزادی این متهم را دنبال کنند، غیرعادی بودن موضوع را نشان میدهد و این نمیتواند چیز سادهای باشد که رحیمی از این شخص پشتیبانی میکند.
فرمانده سپاه بيت المقدس کردستان گفت: جایگاه در استان در اختیار کسانی قرار گرفته است که صلاحیت لازم را ندارند و آنها از افرادی که سوابق خوبی ندارند، حمایت میکنند و اين واقعا جاي نگراني جدي دارد.
سردار رجبی در پایان این نکته را هم بیان کرد که سپاه در برابر حرکات اخیر استاندار کردستان در این حوزه ساکت میماند و چیزی نمیگوید.
اظهارات محمد رضا رحيمي در جريان سفر دو روزه به كردستان مورد انتقاد جدي نمايندگان مردم استان در مجلس قرار گرفت. وي در اظهاراتي بي سابقه از يكي از متهمان اقتصادي كه هم اكنون در بازداشت است، حمايت كرد.
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