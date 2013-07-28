ایده های جدید در توسعه شهر قزوین موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتي در نشست صميمي اعضاي چهارمين و سومين دوره شوراي اسلامي شهر قزوين با جمعي از معاونين و مديران شهرداري که ظهر یکشنبه در سالن مفاخر شهرداري برگزار شد، اظهارداشت: شهرداري قزوين در کنار شوراي شهر و با همراهي آنان و در لواي شعار " مديريت متحد شهري" سعي در تحول کامل شهر قزوين دارد.



وی افزود: افزايش تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهر، زمينه حضور تخصص هاي گوناگون را براي بررسي مطلوب تر موضوعات و برنامه هاي تحول آفرين در شهر فراهم کرده است.



نصرتي با اشاره به ارسال بودجه مصوب سال 92 شهرداري قزوين به اعضاي جديد شوراي اسلامي شهر ادامه داد: هدف از برگزاري اين جلسه بررسي نظرات و ديدگاه هاي اعضاي جديد و شناخت بيشتر اعضاي جديد شوراي شهر با عملکرد مجموعه مديريت شهري در سال هاي گذشته است.



وي با ارائه پيشنهاد به اعضاي جديد شوراي اسلامي شهر قزوين براي بازديد آنان از پروژه هاي شاخص و مهم شهرداري قزوين در روزه هاي آتي تصريح کرد: با برگزاري اين بازديد زمينه شناخت کامل نمايندگان منتخب مردم از وضعيت فعلي پروژه ها بيشتر فراهم مي شود.



اين مسئول ارشد شهري قزوين گفت: مهمترين رويداد پيش روي شهرداري قزوين، برنامه بزرگداشت روز قزوين در نهم شهريور92 است.



نصرتي با اعلام اينکه شهر قزوين در 17ربيع الاول سال 965 هجري قمري به عنوان پايتخت دوره صفويه انتخاب شد و در 54 سال و براي چهار پادشاه ايران بود، افزود: با توجه به حضور علماي بزرگ سني و شيعه در ادوار مختلف تاريخ در شهر قزوين و وجود سبک و مکتب معماري قزوين که منجر به ساخت و احداث بناهاي متعدد در شهر قزوين شد، بعد از رايزني ها طولاني مقرر شد برنامه "مجمع شهر اسلامي" همزمان با نهم شهريور در قزوين برگزار شود.



وي با اظهار اينکه شهر قزوين جزء پنج شهر اول ايران است که صاحب بلديه شد، گفت: در سال 1286 بلديه قزوين مصادف با انقلاب مشروطيت ايجاد شد و ساختمان شهرداري قزوين نيز در سال 1279 احداث شد و عمارت شهرداري تبريز در سال 1318 ساخته شد.



شهردار قزوين با اظهار اينکه درجه شهرداري قزوين در حال حاضر 11 است، افزود: ارتقاء درجه و رتبه شهرداري باعث سهولت در کار و تسهيل قوانين و مقرارت به ويژه در حوزه مالي شد.



وي با اشاره به اينکه براساس مصوبه هيئت دولت در سال 62 مبني بر خودکفايي شهرداري ها، تصريح کرد: بودجه شهرداري با وجود همه تنگناهاي اقتصادي، اساسي ترين امور اجراي شهرداري و فعاليت اعضاي شوراي شهر محسوب مي شود.



اين مسئول شهري با اعلام اين خبر که در سال هاي گذشته براساس توافق شهرداري و شوراي شهر، سياست هاي کلي تدوين بودجه سال آتي را به شهرداري ابلاغ مي کنند و شهرداري نيز براساس آن توافق نسبت به تعريف برنامه پروژه ها اقدام مي کند.



نصرتي با بيان اينکه در تدوين بودجه شهرداري توجه به فرمايشات و ديدگاه هاي مقام معظم رهبري، سياستهاي پولي و مالي، توان و بنيه اقتصادي کشور و مردم، برنامه پنج ساله شهرداري، برنامه چشم انداز شهرداري وضعيت رونق ساخت و ساز، وضعيت پروژه هاي نيمه تمام در نظر گرفته مي شود، اعلام کرد: شهرداري قزوين در خوشبينانه ترين حالت تنها پنج درصد از محل منابع دولتي استفاده مي کند.



وي در ادامه از در نظر گرفتن ديدگاه هاي اعضاي شوراي شهر، شوراياري ها، شوراها، کارگروه "قزوين+ 20 " در تعيين پروژه ها شهرداري خبر داد و گفت: شهرداري قزوين در کنار شوراي شهر و با همراهي آنان و در لواي شعار " مديريت متحد شهري" سعي در تحول کامل شهر قزوين است.



نصرتي افزود: منابع و اموال غير منقول شهرداري منابع راکدي نيستند، براساس تعامل با ديگر دستگاه ها، شهرداري دائما در حال توليد زمين و واگذاري معوض و فروش است.



وي با اشاره به اينکه در حال حاضر دو هزار واحد مسکوني، تجاري، اداري در حال ساخت است، افزود: براي اقتصادي شدن کارها و پروژه ها در بسياري از مواقع اقدام به پيش فروش آن مي کنيم که امر رايج اقتصادي است.



نصرتي در خصوص کلانشهر شدن قزوين گفت: افزايش جمعيت شهر قزوين به 500 هزار نفر با اضافه شدن روستاهاي اطراف، آثار سوء زيادي را براي مديريت شهري ايجاد مي کرد که در حال حاضر پيگير این موضوع نيستيم.



شهردار قزوین در خصوص بودجه سال 92 شهرداري قزوين و سازمان هاي وابسته، تملک، طراحي و اجراي بلوار شرق تا اتوبان و باهنر و امام علي در غرب تا اتوبان و محور شرق به غرب در شهيد مطهري هم مطالبی بیان کرد و گفت: احداث 14 تقاطع غير همسطح، 14 پارک و بهسازي پنج پارک و شروع احداث شش پارک جديد، 12 سوله ورزشي و فرهنگي، مرمت و بازسازي سعدالسطنه و خيابان سپه و برخي تک بناهاي منحصر بفرد در شهر، ورود به بافت فرسوده هادي آباد و شهيد انصاري، پياده روسازي و مناسب سازي و کف سازي رودخانه ها، هدايت آبهاي سطحي در شمال اتوبان و باهنر و سطح شهر، احداث پل هاي عابر پياده، احداث 140 چشمه سرويس بهداشتي، نمازخانه در بوستان ها، استفاده از شبکه آب خام با بهره برداري از چاه ها و قنوات، اصلاح هندسي معابر، نصب تابلوهاي هدایت مسير، پرداختن به باغستان سنتي همراه با ثبت ملي آن از دیگر کارهای مهم شهرداری است.



شهردار قزوین بیان کرد: تهيه طرح و تصويب صندوق محيط زيست، احداث پروژه لندفيل و تصفيه خانه، احداث مرکز کنترل ترافيک شهري با نصب 120 دوربين در سطح شهر، احداث دو کارخانه آسفالت و فروش آسفالت به شهرهاي همجوار، احداث پروژه کامان و زرشک، بهسازي ناوگان اتوبوسراني و تاکسيراني، احداث راديو شهر و توسعه فعاليت 137، احداث دانشگاه، احداث برجهاي پونک، الهيه، بادامستان، حکم آباد، شهرداري، آماده سازي هاي بافت خالي در سطح شهر، احداث مجتمع زرآبادي، خريد فرودگاه، سرمايه گذاري در بهترين اراضي شهري، خريد زمان با تامين مالي پروژه ها، انتقال لوله نفت از کارهای دیگر است.



اعضاء منتخب چهارمين دوره شوراي شهر قزوين نيز در خصوص کليات بودجه و پروژه ها، سهم منابع درآمدي اعتباري، تامين اعتبار پروژه ها از منابع بانکي، چگونگي اخذ وام، اولويت هاي اجرايي، نيازسنجي بودجه، وضعيت کلان شهر شدن، استفاده از منابع دولتي، وضعيت روستاهاي اطراف، سررسيد بدهي شهرداري، روز قزوين، رونق گردشگري، بودجه حوادث غير مترقبه، بسته هاي تشويقي در بافت فرسوده سوالاتي را مطرح کردند.