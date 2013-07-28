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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۰

آيت‌ الله سبحانی:

آتش افروزان در مصر و سوریه اعتقادی به قیامت ندارند

آتش افروزان در مصر و سوریه اعتقادی به قیامت ندارند

قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: اگر کسانی که در مصر و سوریه توطئه و آتش افروزی می‌کنند اعتقاد به معاد داشتند مرتکب چنین جنایاتی نمی‌شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در ادامه دروس تفسیر قرآن در جمع طلاب غیر ایرانی که در مرسه حجتیه قم برگزار شد، با اشاره به حوادث مصر و سوریه، گفت: اگر اعتقاد به معاد و پاسخگویی درباره اعمال در محضر خدا وجود داشت آتش فتنه در این کشورها شعله ور نمی‌شد.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن مبنی بر هدف‌دار بودن زندگی و بیهوده نبودن عالم خلقت ادامه داد:  اگر معاد و بازگشت به سوی خدا نباشد خلقت انسان باطل و بی ثمر خواهد بود و خداوند براساس حکمت خویش کار بیهوده انجام نمی دهد.

این این مفسر قرآن کریم، با بیان اینکه زندگی بدون معاد بیهوده است تصریح کرد: براساس اسلام پایه دین بر سه اصل توحید، نبوت و معاد است و اگر این اعتقادات نباشد فرقی میان انسان و حیوان نخواهد بود.

وی با بیان اینکه روز قیامت برای هیچکس معلوم نیست و زمان آن را نمی توان تعیین کرد اضافه کرد: قرآن نشانه هایی برای آن بیان کرده و فرموده است که در آستانه قیامت صور دمیده می شود و آنقدر این شیپور وحشتناک است که مادر  فرزند خود را رها می کند و حتی فرصتی برای وصیت کردن نخواهد بود.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه در آستانه قیامت دو صور نواخته می‌شود و آن وقت مردم می‌فهمند همان وعده‌ای که قرآن و پیامبران داده‌اند به وقوع پیوسته است، اظهار داشت: در قیامت همه به جزای اعمال خود می‌رسند ولی خداوند براساس عقل و عدل ثواب خیرات را ده برابر و ثواب گناه را به اندازه همان نوشته است.
 

کد مطلب 2105886

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