15 اکیپ راهداری در همدان ایجاد شد/ نصب و تعمیر 950 مورد علائم جاده ای

به گزارش خبرنگار مهر، رسول ابراهیم خانی ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری شهرستان همدان گفت: در راستای توسعه امور گردشگری از ابتدای سال جاری تاکنون 15 اکیپ راهداری در شهرستان همدان ایجاد شده است.

150 کیلومتر خط کشی راه های شریانی در همدان انجام شده است

وی افزود: تاکنون 150 کیلومتر خط کشی راه های شریانی در شهرستان همدان انجام شده است.

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان همدان اظهار داشت: لکه گیری راه های اصلی و فرعی نیز از جمله اقدامات انجام شده توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان همدان است.

20 کیلومتر از محور های اصلی و فرعی همدان شانه سازی شده است

ابراهیم خانی افزود: در راستای بالا بردن ایمنی مسافران در حدود 20 کیلومتر از محور های اصلی و فرعی شهرستان همدان شانه سازی شده است.

وی همچنین از تراشه برداری و حذف نقاط حادثه خیز جاده های شهرستان همدان خبر داد.

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان همدان گفت: 7 کیلومتر روکشی آسفالت محور های شریانی جاده کرمانشاه انجام شد.

25 کیلومتر از شانه های محور تهران آسفالت شده است

ابراهیم خانی با اشاره به اینکه آسفالت شانه های محور تهران که از سال گذشته آغاز شده بود همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: تا کنون 25 کیلومتر از شانه های محور تهران آسفالت شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای تعمیرات، نصب و شستشو علائم راهنمایی گفت: تاکنون نصب و تعمیر 950 مورد علائم جاده ای در شهرستان همدان وجود داشته است.

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان همدان در پایان سخنانش اظهار داشت: بعد از پایان ماه رمضان با همکاری پلیس راه و سایر عوامل جاده ای گشت های راهداری به صورت شبانه روزی در شهرستان همدان اجرا می شود.