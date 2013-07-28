پلدختریها دو برابر متوسط کشوری آب مصرف می کند/ ضرورت صرفه جویی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اکبریان ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر اظهار داشت: به ازای هر نفر پلدختری 500 لیتر در شبانه روز آب در این شهر مصرف می شود که این روند درستی نیست.

وی از احداث چاه شماره 6 پلدختر خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی کار احداث چاه شماره 6 پلدختر در دست اجرا بوده که دبی آب این چاه بیش از 53 لیتر در ثانیه است و امیدواریم مردم در ایام گرم سال از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از مردم استان خواست فرهنگ ارزشمند صرفه جویی را در تمام ابعاد و زوایای زندگی رعایت، ترویج و مد نظر قرار دهند زیرا صرفه جویی در بعد مصرف بهینه آب می‌تواند از هدر رفت این مایه حیاتی جلوگیری کند.

اکبریان با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب منابع جدیدی را وارد مدار بهره‌برداری کرد، تا بحران گرما را پشت سربگذاریم گفت: لرستان تنها استانی است که هیچ بهره مندی از آب آشامیدنی از راه سد ندارد و عمده منابع آب در این استان چاه ها و چشمه ها هستند که و چاه ها و منابع آبی شهرستان پلدختر در منطقه سراب حمام و گل گل است.

وی حجم روان آبها در استان لرستان را نزدیک به 13 میلیارد متر مکعب در بلند مدت عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که بتوان از این ظرفیت برای تامین آب در بخشهای مختلف استفاده کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین به تلاشهای این شرکت برای تامین آب در مناطق شهری استان اشاره کرد و افزود: امروز لرستان تنها استانی است که شرایط بحران آب را ندارد در صورتی که برخی استانهای همجوار کمتر از 12 ساعت در شبانه روز آب دارند.