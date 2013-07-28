به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: در جلسه قبلی شورا مقرر شد که راهکارهایی اندیشیده شود تا بر اساس آن دستگاههای دولتی و اجرایی استان ملزم به استفاده از تولیدات و خدمات واحدهای درون استانی شوند.
وی ادامه داد: در همین راستا چهار کارگروه مصالح ساختمانی، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و خدمات تشکیل شد تا این کارگروهها در اولین قدم لیست واحدهای دارای پروانه استاندارد در استان را تهیه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با اشاره به اینکه باید ظرفیت و توان این بخشها سنجیده میشد، گفت: بعد از تهیه لیست و اطلاع از وضعیت موجود، این مسئله را در کمیتهی حمایت قضایی از تولید نیز مطرح کردیم.
سلاح ورزی یادآور شد: پس از طرح موضوع در کمیته حمایت قضایی از تولید قرار شد در جلسهای با حضور دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی روند در نظر گرفته شده مرور و در نهایت راهکارهای مناسب و مؤثر اندیشیده شود.
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