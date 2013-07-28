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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۴

سلاح ورزی خبر داد:

استمرار پیگیری برای الزام دستگاه‌های دولتی لرستان به استفاده از تولیدات داخلی

استمرار پیگیری برای الزام دستگاه‌های دولتی لرستان به استفاده از تولیدات داخلی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از استمرار پیگیری ها برای الزام دستگاه‌های دولتی لرستان به استفاده از تولیدات داخل استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر یکشنبه در جلسه‌ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: در جلسه‌ قبلی شورا مقرر شد که راهکارهایی اندیشیده شود تا بر اساس آن دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان ملزم به استفاده از تولیدات و خدمات واحدهای درون استانی شوند.

وی ادامه داد: در همین راستا چهار کارگروه مصالح ساختمانی، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و خدمات تشکیل شد تا این کارگروه‌ها در اولین قدم لیست واحدهای دارای پروانه استاندارد در استان را تهیه کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به اینکه باید ظرفیت و توان این بخش‌ها سنجیده می‌شد، گفت: بعد از تهیه‌ لیست و اطلاع از وضعیت موجود، این مسئله را در کمیته‌ی حمایت قضایی از تولید نیز مطرح کردیم.

سلاح ورزی یادآور شد: پس از طرح موضوع در کمیته‌ حمایت قضایی از تولید قرار شد در جلسه‌ای با حضور دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی روند در نظر گرفته شده مرور و در نهایت راهکارهای مناسب و مؤثر اندیشیده شود.

کد مطلب 2105894

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