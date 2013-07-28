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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۲۶

علی آبادی:

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در علی آباد دائمی می شود

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در علی آباد دائمی می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس تعاون روستایی علی آبادکتول گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی این تعاون در شهرستان دائمی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی علی آبادی بعدازظهر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه تعاون افزود: این نمایشگاهها در راستای سیاستهای حمایتی شبکه تعاونی روستایی و بمنظور ارائه مستقیم کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در سراسر استان دایر شده است.
 
وی اظهار داشت: این نمایشگاه در علی آبادکتول از نیمه دوم فروردین ماه دایر شده که با ارائه کالاهای اساسی و ضروری مردم مورد استقبال بالایی بویژه در ماه مبارک رمضان قرار گرفته است.
 
علی آبادی گفت: این نمایشگاه از ساعت 8 صبح الی 14 و عصرها از ساعت 16 الی 20 برای بازدید علاقمندان دایر است.
 
رئیس تعاونی روستایی علی آبادکتول اظهار داشت: با توجه به استقبال خوب مردم و در راستای سیاستهای حمایتی تعاونی روستایی، انشاء الله این نمایشگاه در تمام طول سال ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 2105895

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