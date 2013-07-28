نمایشگاه جشن رمضان در کهگیلویه و بویراحمد برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی گفت: چهار نمایشگاه با بیش از 30 غرفه در شهرستان های بویراحمد، دنا، کهگیلویه و چرام برای نمایش دستاوردهای مددجویان کمیته امداد برپا می شود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاهها غرفه هایی برای دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در عرصه اشتغال، غرفه گلریزان ویژه جمع آوری کمک های مردمی برای آزادی زندانیان نیازمند، افطاری ایتام، تهیه جهیزیه دختران زیر پوشش و

کمک به افراد بیمار پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: همچنین در این نمایشگاهها غرفه ای برای حامی یابی ایتام و اکرام آنها و سرپرستی یتیمان از سوی افراد خیر و نیکوکار اختصاص یافته که در این غرفه ها شناسنامه ایتام با مشخصات کامل در دید عموم قرار می گیرد.

فرهادی افزود: افراد خیر و نیکوکار می توانند با مراجعه به غرفه های نمایشگاه های کمیته امداد سرپرستی و کفالت یک یا چند یتیم را برعهده بگیرند.

وی تصریح کرد: حداقل کمک به ایتام دویست هزار ریال است و افراد خیر می توانند برای مدت زمان چند ماه، یک سال یا هر زمانی که توان پرداخت داشته باشند، از این ایتام حمایت کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: در کنار عرضه دستاوردها و توانمندی های مددجویان زیر پوشش این نهاد در زمینه های محصولات سنتی و دست بافت، غرفه ای هم برای عرضه سوغات محلی استان پیش بینی شده است.

فرهادی هدف از برگزاری نمایشگاه های جشن رمضان را مشارکت خیرین برای کمک به ایتام و نیازمندان و فرهنگ سازی برای احیاء سنت های حسنه انفاق، ایثار و کمک به همنوع و همچنین معرفی برنامه ها و فعالیت های کمیته

امداد در راستای کمک به نیازمندان و فراهم سازی زمینه جلب اعتماد مردمنوان کرد.

وی افزود: این نمایشگاهها تا پایان ماه مبارک رمضان در سطح استان همه روزه بعد از افطار پذیرای بازدیدکنندگان است.

برگزاری ضیافت افطاری برای 200 مددجوی بویراحمدی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از برپایی ضیافت افطاری برای 200 نفر از روزه داران تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

زریر انصاری گفت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای هم نشینی با فقرا و مشورت و مشارکت دادن اغنیا در جهت یاری رساندن به اقشار آسیب پذیر جامعه است.

وی اظهار داشت: برای برگزاری این ضیافت 16 میلیون و 966 هزارریال هزینه شد.

انصاری افزود: همنشینی با فقرا و ایتام سیره ائمه علیهم السلام است و کمیته امداد نیز با تأسی از ائمه اطهار این راه را ادامه می دهد.

وی بیان داشت: کمیته امداد شهرستان آمادگی دارد نذورات، سفره های افطاری، زکات فطریه و کفارات مردم روزه دار و مومن را جمع آوری و در راه کمک به نیازمندان واقعی هزینه کند.

برپایی پایگاه رمضان در شهرستان گچساران

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران گفت: به مناسبت هفته اکرام ایتام پایگاهی توسط کمیته امداد این شهرستان برای جمع آوری کمک های مردمی برپا شد.

امراله فروزنده گفت: ماه پرخیر و برکت رمضان فرصت مناسبی برای جلب و توسعه کمک ها و مشارکت های مردمی در راه خدمت به نیازمندان است.

وی اظهار داشت: به همین مناسبت کمیته امداد شهرستان از روز 15 رمضان، پایگاهی تحت عنوان پایگاه رمضان جهت جمع آوری کمک های مردمی برای اطعام نیازمندان و رفع مشکلات آنان برپا کرده است.

فروزنده تصریح کرد: در این پایگاه تاکنون مبلغ چهار میلیون ریال برای اطعام نیازمندان جمع آوری شده و امید است در روزهای آینده کمک های مردمی افزایش یابد.

وی از دیگر برنامه های این پایگاه را حامی یابی برای ایتام عنوان کرد و گفت: خیرین نیکوکار می توانند با مراجعه به این پایگاه سرپرستی ایتام را برعهده بگیرند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران گفت: از ابتدای برپایی این پایگاه تاکنون تعداد 17 نفر از خیرین سرپرستی و حمایت از 21 یتیم تحت حمایت این نهاد را عهده دار شده اند.

فروزنده با بیان اینکه این پایگاه تا روز 21 رمضان برپاست، بیان داشت: از مردم خیر و نیکوکار شهرستان دعوت می کنیم که در این ماه مبارک نیازمندان کمیته امداد را فراموش نکرده و با کمک های خود به یاری آنها بشتابن.

دیدار مسئولین شهرستان چرام از خانواده های مددجو در طرح مفتاح الجنه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام از اجرای طرح مفتاح الجنه و سرکشی از خانواد های تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان با حضور فرماندار و مسئولین شهرستانی خبر داد.

علی حسن مظاهری گفت: در ایام ماه مبارک رمضان این نهاد با تاسی از سیره عملی مولی الموحدین حضرت علی (ع) طرح مفتاح الجنه را با هدف سرکشی از خانواده های تحت حمایت و ایتام برگزار می کند.

وی افزود: در این ماه مبارک با الگوگیری از آن امام همام تا پایان ماه مبارک رمضان هرروز از پنج خانواده ی نیازمند در سطح شهرستان در قالب این طرح بازدید می شود.

مظاهری اظهار داشت: یکی از طرح هایی که بصورت مستمر در طول سال و به صورت ویژه در ماه مبارک اجرا می شود طرح مفتاح الجنه است.

مدیر کمیته امداد با بیان اینکه در اجرای این طرح مسئولین شهرستانی و حامیان و خیرین حضور فعال دارند، عنوان کرد: در این طرح خیرین، حامیان و مسئولین کمکهای خود را به صورت نقدی و سبد غذایی به خانواده های نیازمند اهداء می کنند.

مظاهری افزود:این نهاد آمادگی دارد به صورت شبانه روزی کمکهای مردم نوعدوست را جمع آوری و به دست محرومین و ایتام و نیازمندان تحت حمایت برساند.

اجرای21 طرح اشتغال زایی برای مددجویان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از اجرای 21 طرح اشتغال زایی جهت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در ماه گذشته خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: توانمند سازی و اشتغال خانواده های تحت حمایت از رئوس برنامه های کاری کمیته امداد شهرستان کهگیلویه است که این مهم با اجرای طرحهای خودکفایی در سرفصلهای مختلف در حال اجرا می باشد.

وی اظهار داشت: این طرحها در ماه گذشته در سرفصلهای دامداری، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل، مغازه داری، پرورش زنبور و صنفی و صنعتی اجرا شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه بیان داشت: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر یک میلیارد و320میلیون ریال هزینه شد.

رحیمی نیا نظارت به موقع کارشناسان بر مراحل اجرای طرحها را از مهمترین عوامل موفقیت این طرح ها و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان عنوان کرد.