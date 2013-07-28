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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

حبیبی خبر داد:

آسمان کرمان به زودی بارانی می شود

آسمان کرمان به زودی بارانی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از احتمال آغاز بارشهای پراکنده در استان کرمان طی ساعتهای آینده خبر داد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق بررسیهای صورت گرفته نقشه های هواشناسی جنوب و جنوب غرب استان کرمان شاهد افزایش ابرناکی است و به زودی در این مناطق شاهد بروز بارندگی پراکنده خواهیم بود.

وی با اشاره به روند افزایش دمای هوا در استان کرمان گفت: بررسی آمارها نشان می دهم دمای هوای کرمان حتی نسبت به امار بلند مدت نیز افزایش یافته است و تاسبتانی گرمتر از سالهای قبل را در حال سپری کردن هستیم.

وی اضافه کرد: به صورت متوسط نیم تا یک و نیم درجه هوای کرمان گرمتر شده است و این روند به صورت ثابت تا اواخر مرداد ادامه خواهد داشت.

سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان افزود: روند تدریجی کاهش دمای استان کرمان از شهریور ماه آغاز خواهد شد.

وی در خصوص ناپایداری های جنوب و جنوب غرب استان کرمان گفت: این ناپایداریها طی روزهای آینده روی می دهد و هم اکنون نیز آسمان این مناطق ابری است.




 

کد مطلب 2105901

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