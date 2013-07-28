حجاب از بزرگترین الطاف و نعمت هاي الهی به انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محسن منتشلو ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج در سال جاري اظهار داشت: حجاب تکلیفی الهی است و همه افراد جامعه موظف به رعایت آن هستند و به همين دليل بايد نسبت به آن با حساسيت بيشترب برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه رعایت این فریضه به انسان جایگاه و منزلت بهتري در سطح جامعه می بخشد، افزود: زنان جامعه ما نیز با رعات حجاب و عفاف می توانند زمینه های رشد و ترقی را برای خود مهیا کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج بیان کرد: امروز دشمنان با ترفندهای مختلف درصدد تضعیف باورهای دینی و اسلامی ما هستند و وظیفه ما است که با هوشیاری و آگاهی کامل توطئه های شوم دشمنان را خنثی کنیم.

حجت الاسلام منتشلو با بیان اینکه دشمنان بیش از سایر افراد جامعه زنان را مورد هدف قرار داده اند، یادآور شد: هر زنی که بتواند پوشش خود را مطابق با موازین اسلامی رعایت کند و به آداب و رسوم اسلامی پایبند باشد همانند خاری است که در چشم دشمنان اسلام فرو می رود.

وی با اشاره به زندگی حضرت معصومه (س) ادامه داد: زندگی این بزگوار سراسر الگو برای زنان به ویژه دختران است و باید از این بزرگوار سرمشق بگیریم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج گفت: ترویج فرهنگ اسلامی، عفت و حجاب یکی از رسالت های مبلغین دین است و کم کاری در این حوزه عذاب الهی را در پی دارد.

حجت الاسلام منتشلو اظهار داشت: حذف مدهای خارجی و فرهنگ بیگانه از کشور و ارئه پوشاک و مدهای اسلامی باید یکی از اولویت های کاری مسئولان و اعضای شورای فرهنگ عمومی باشد.

وی افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب زمنیه توسعه و ترویج هر چه بیشتر فرهنگ اسلامی در جامعه و جهان باشیم.