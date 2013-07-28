  1. استانها
  2. کردستان
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۶

حجت الاسلام منتشلو:

حجاب از بزرگترین الطاف و نعمت هاي الهی به انسان است

حجاب از بزرگترین الطاف و نعمت هاي الهی به انسان است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج با اشاره به اهمیت و جایگاه حجاب در جامعه اسلامی گفت: رعایت حجاب از الطاف بزرگ و ارزشمند خداوند خداوند متعال به انسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محسن منتشلو ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج در سال جاري اظهار داشت: حجاب تکلیفی الهی است و همه افراد جامعه موظف به رعایت آن هستند و به همين دليل بايد نسبت به آن با حساسيت بيشترب برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه رعایت این فریضه به انسان جایگاه و منزلت بهتري در سطح جامعه می بخشد، افزود: زنان جامعه ما نیز با رعات حجاب و عفاف می توانند زمینه های رشد و ترقی را برای خود مهیا کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج بیان کرد: امروز دشمنان با ترفندهای مختلف درصدد تضعیف باورهای دینی و اسلامی ما هستند و وظیفه ما است که با هوشیاری و آگاهی کامل توطئه های شوم دشمنان را خنثی کنیم.

حجت الاسلام منتشلو با بیان اینکه دشمنان بیش از سایر افراد جامعه زنان را مورد هدف قرار داده اند، یادآور شد: هر زنی که بتواند پوشش خود را مطابق با موازین اسلامی رعایت کند و به آداب و رسوم اسلامی پایبند باشد همانند خاری است که در چشم دشمنان اسلام فرو می رود.

وی با اشاره به زندگی حضرت معصومه (س) ادامه داد: زندگی این بزگوار سراسر الگو برای زنان به ویژه دختران است و باید از این بزرگوار سرمشق بگیریم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج گفت: ترویج فرهنگ اسلامی، عفت و حجاب یکی از رسالت های مبلغین دین است و کم کاری در این حوزه عذاب الهی را در پی دارد.

حجت الاسلام منتشلو اظهار داشت: حذف مدهای خارجی و فرهنگ بیگانه از کشور و ارئه پوشاک و مدهای اسلامی باید یکی از اولویت های کاری مسئولان و اعضای شورای فرهنگ عمومی باشد.

وی افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب زمنیه توسعه و ترویج هر چه بیشتر فرهنگ اسلامی در جامعه و جهان باشیم.

کد مطلب 2105903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها