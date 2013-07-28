42 مدرسه ناحیه دو همدان میزبان مسافران تابستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کتابی ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری استان همدان گفت: در راستای توسعه و جذب گردشگری، 42 مدرسه ناحیه دو همدان آماده پذیرایی از مسافران تابستانی است.

وی افزود: مدارس شهرستان همدان همچون سال های گذشته آماده پذیرایی از مسافران هستند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو همدان اظهار داشت: پذیرایی از مسافران تابستانی که قبل از شروع ماه رمضان آغاز شده همچنان ادامه دارد.

کتابی بیان داشت: 42 مدرسه ناحیه دو همدان با 350 اتاق برای اسکان مسافران آماده شده است.

وی افزود: از 42 مدرسه، 18 مدرسه با حدود 160 اتاق درجه یک هستند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو همدان گفت: از این تعداد 4 مدرسه با 40 اتاق درجه دو 20 مدرسه با 150 اتاق درجه سه است.

در ایام نوروز تعداد اتاق های اسکان مسافر در مدارس بیشتر است

کتابی با بیان اینکه در فصل تابستان کلاس های آموزشی برای دانش آموزان برگزا می شود، اظهار داشت: در ایام نوروز تعداد اتاق های اسکان مسافر در مدارس بیشتر است.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک نیز گفت: با توجه به تعمیر مدارس در فصل تابستان تعداد اتاق های اسکان مسافر در ایام نوروز بیشتر از تابستان است.

حسن مظاهری افزود: 480 کلاس در ناحیه یک همدان آماده پذیرایی از مسافران است.

وی بیان داشت: پذیرایی از مسافران قبل از آغاز ماه رمضان شروع شده است.