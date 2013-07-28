آموزش فنی وحرفه ای از توانایی زیادی در تشکیل سرمایه انسانی و تربیت کارگر دانش مدار برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شمشادی ظهر یکشنبه در جمع کارگران واحد های تولیدی استان افزود: آموزش هاي فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند.



وی تصریح کرد: اين آموزش ها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشورها هستند بلكه از طریق بستر سازی خود اشتغالی به رفع مشكل بيكاري نيز كمك خواهند کرد.



مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان گفت: سطح توسعه اقتصادي، ساختار صنعت و تنوع فعاليت ها در بخش هاي گوناگون اقتصادي در ايجاد نياز به آموزش هاي فني و حرفه اي موثر واقع می شوند.



وی همچنین افزود: این سازمان تربیت، افزایش كارآیی و اثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت، خدمات، كشاورزی، فرهنگ و هنر براساس نیاز بازار و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی و نهادینه كردن فرهنگ كسب و كار مبتنی بر استعداد، دانش، ذوق، مهارت، فناوری، تخصص و توانایی با رویكرد ارزش های ایرانی - اسلامی را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است.



وی ادامه داد: خروجي آموزش مهارت محور و شرایط احراز اشتغال در فنی و حرفه ای باید به گونه ای فراهم شود تا نیروی انسانی متخصص و مهارت دیده بتوانند هماهنگ با ويژگي هاي جامعه در حال توسعه و پیشرفت امروز گام بردارد.