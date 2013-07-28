دستگاه های اجرایی فارس طرح اولویتهای سرمایه گذاری را تهیه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين صادق عابدين در جلسه ستاد سرمايه گذاري استان فارس گفت: بر اساس آمارهاي بين المللي با وجود ركود در اقتصاد جهاني و سير نزولي سرمايه گذاري در دنيا، سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران روند صعودي دارد.

وی با بيان اينكه آمارهاي اعلام شده در خصوص ميزان سرمايه گذاري خارجي در استان فارس استاني و ملي نبوده و مربوط به نهادهاي معتبر جهاني است، اظهار داشت: اين موفقيتها مرهون تلاشهاي همه دستگاه هاي اجرايي و دست اندركاران مربوطه است.

وي با قدرداني از سازمان جهاد كشاورزي فارس به دليل فراهم كردن طرح اولويتهاي سرمايه گذاري در نقاط مختلف استان و تسريع در هدايت سرمايه گذاران بخش كشاورزي، خواستار تلاش ساير دستگاه هاي اجرايي براي تهيه اين طرح در حوزه فعاليت خود شد.

استاندار فارس با انتقاد از طولاني بودن برخي فرآيندهاي اداري در زمينه صدور مجوزهاي قانوني در زمينه سرمايه گذاري، خواستار بررسي مجدد اين فرايند ها و تلاش در جهت كوتاه كردن آنها به منظور افزايش حضور سرمايه گذاران شد.

در اين جلسه مبشري رئيس سازمان امور اقتصادي و داراي استان فارس با اشاره به اينكه استان در سال 91 موفق به كسب رتبه دوم جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور شده است، گفت: به همين دليل معاون اول رئيس جمهور، با اهداي لوحي، از تلاش هاي مديران استان در اين زمينه تقدير به عمل آوردند.

افتتاح ساختمان جديد دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شيراز

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان فارس ، از افتتاح ساختمان جديد نمايندگي وزارت امور خارجه در شيراز خبر داد.

سید حسن خلیلی از افتتاح ساختمان جديد دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شيراز خبر داد و گفت: اين مكان جديد با حمايت هاي خوب استاندار فارس و معاون سياسي و امنيتي استاندار ، تهيه و تجهيز شده و به زودي با حضور جمعي از مسئولان بلند پايه كشوري و استاني به بهره برداري خواهد رسيد.

وي افزود: اين ساختمان به منظور ارائه خدمات بيشتر و سهولت دسترسي ارباب رجوع تدارك ديده شده و در اين راستا تلاش مي كنيم تا خدمات و فعاليت هاي اين دفتر را توسعه دهيم.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان فارس با اشاره به سابقه تاسيس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شيراز اظهار داشت: نخستين دفتر نمايندگي امور خارجه كشور ، در شيراز راه اندازي شده است.