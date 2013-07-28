موافقت شوراي شهر مشهد با واگذاري زمين براي احداث مسكن كاركنان قطار شهري

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شيرمحمدي، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر اظهار كرد: به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود به منظور ساخت مسكن براي كاركنان شركت بهره برداري و قطار شهري برابر ليست پيوست نسبت به واگذاري قطعه زميني با مساحت حدود 19500 متر مربع و با قيمت كارشناسي از اراضي واقع در ضلع غربي دپوي شرق قطار شهري از طريق شركت تعاوني مسكن كاركنان قطار شهري مشهد با اقساط 15 ساله اقدام كند.

وي تاكيد كرد: اين واگذاري مشمول افراد متاهلي است كه از ابتداي انقلاب اسلامي از مزاياي دريافت زمين شهري و مسكن مهر برخوردار نبوده اند.

فاطمه غيور، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد نيز در رابطه با اين مصوبه بيان كرد: 93 درصد كاركنان مجموعه قطار شهري جوان و فاقد مسکن هستند و این تسهیلات بايد در اختيار اين افراد قرار بگيرد تا از اين شهر خارج نشوند.

در ادامه غلامرضا بصیری‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد گفت: مسکن‌سازی كاري خداپسندانه دانست و باید مسکن‌سازی مورد حمایت جدي مسئولان قرار گیرد.

اسماعیل مفیدی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور اداری شورای شهر مشهد نيز تهیه مسکن برای کارکنان را دغدغه هر نهاد و سازمانی دانست و افزود: هنگامي كه می‌توانیم به افرادي براي خانه ‌دار شدن کمک کنیم چرا نبايد اقدامي انجام دهيم.