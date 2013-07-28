ضرورت جذب کامل تسهیلات اشتغال برای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت : در این چارچوب دستگاه های اجرایی نیز باید آمادگی پذیرفتن طرح های سرمایه گذاری و تولیدی باشند تا ساز و کارهای ضروری برای شکل گیری واحدهای جدید و توسعه تولید و اشتغال فراهم شود.

وی ادامه داد : تعامل بانک‌های استان در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال بسیار مناسب بوده که امیدواریم با شتاب دهی به این روند شاهد جذب کامل تسهیلات اشتغال این استان باشیم.

بیگی افزود : تحقق تعهد اشتغال و سرمایه‌گذاری استان نشانه اشراف مدیران این حوزه به موضوعات مختلف است که نمونه کامل آن را توانستیم در همایش فرصت های سرمایه گذاری مشاهده کنیم.

وی با تاکید بر این که ستاد سرمایه‌گذاری استان باید تعهدات این همایش را با جدیت پیگیری کند، افزود: ما نسبت به پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و جریان سرمایه‌گذاری خود را متعهد و مسئول می‌دانیم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری بیشتربخش های دولتی در مسائل اقتصادی گفت : حضور بخش‌های غیردولتی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند که با بررسی تمام ابعاد یک موضوع، تصمیمات جامع‌تر و اثرگذارتری اتخاذ شود.