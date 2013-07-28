به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پیشنهاد تمرکز حساب بانکی برخی واحدهای تولیدی به داخل استان از سوی دبیر این شورا اظهار داشت: این موضوع نشان می دهد که اتاق بازرگانی خرم‌آباد فقط به دنبال درست کردن تکلیف برای دولت نیست و همین دیدگاه جای سپاس دارد.

وی گفت: اهمیت بررسی وضعیت چنین بنگاه‌هایی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل ما در حوزه‌ منابع مالی و کمبودهایی است که در این زمینه وجود دارد.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان با تأکید بر اینکه ضروری است منابع بانکی استان را افزایش دهیم، افزود: یکی از مصداق‌های این کار می‌تواند برنامه‌ریزی برای انتقال این حساب‌ها باشد.

چگنی تصریح کرد: در همین جلسه می‌توانیم الزاماتی مصوب و ابلاغ کنیم و در مرحله‌ بعدی دست‌کم می‌توانیم این واحدها را در زمینه‌هایی در اولویت قرار ندهیم.

وی اظهار داشت: در زمینه‌ استفاده از نیروهای غیربومی هم شورای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان می‌تواند ورود پیدا کند تا دست‌کم مادامی که نیروی ماهر و مناسب در استان وجود دارد، این واحدها نیروی‌ مورد نیاز خود را از خارج استان نیاورند.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان با بیان اینکه البته موضوع استفاده از نیروهای غیربومی در واحدهای تولیدی قابل بررسی است، یادآور شد: البته اگر برخی واحدها دلایل منطقی برای کارشان داشته باشند باید آن دلایل را پذیرفت و البته موضوع را از جای دیگری دنبال کرد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این جلسه گفت: متأسفانه واحدهایی در سطح استان در حال فعالیت هستند که علی‌رغم استفاده از همه‌ منابع و امکانات درون‌استانی، به هر دلیل تمرکز حساب بانکی‌شان در مرکز و تهران است که این مسئله به هر حال جای سوال دارد.

حسین سلاح‌ورزی تصریح کرد: از سوی دیگر در زمینه‌ کارت بازرگانی و مالیات هم مبالغ در نظر گرفته‌شده برای این واحدها در تهران پرداخت می‌شود و با توجه به این‌که حتی در برخی موارد از نیروی انسانی غیربومی هم استفاده می‌کنند، ضروری دانستیم این موضوع را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کنیم تا در صورت امکان تمرکز حساب این واحدها به درون استان منتقل شود.