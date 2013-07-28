جكت فاز 13 پارس جنوبي از اعماق دريا بازيابي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زهيري اظهار داشت: جكت غرق شده فاز 13 پارس جنوبي كه چند ماه پيش به دليل وضعيت ناهمگون بستر دريا و دگرگوني شرايط آب و هوايي در زمان نصب دچار حادثه شد با رعايت همه دستورالعمل‌ها و استانداردهاي موجود پس از انتقال از موقعيت SPD13C بدون هيچ‌گونه حادثه فني در بخش عملياتي SPD13D شمع‌كوبي و نصب شد.

وي با تقدير از تلاشهاي صورت گرفته توسط شركت صدرا به عنوان پيمانكار ساخت، حمل و نصب اين سازه دريايي، وقوع اين دست از حوادث عملياتي در مگاپروژه هاي مستقر در بخش هاي فراساحلي را رويدادي اجتناب ناپذير دانست و افزود: بي شك شركت پيمانكار ايراني در زمينه طراحي و تجهيز تيم هاي تخصصي و برنامه ريزي اجرايي بازيابي اين سازه فوق سنگين تمركز و اهتمام ويژه اي داشته است. با نصب موفقيت آميز اين سازه دريايي، نخستين بلوك اقماري اين فاز نيز به زودي با استقرار يك دستگاه دكل پيشرفته در مدار حفاري قرار خواهد گرفت.

فاز 13 از جمله طرح‌هاي جديد در دست اجراي پارس جنوبي است كه پيش از اين عمليات حفاري در سكوهاي اصلي آن توسط پيمانكاران ايراني آغاز شده و از روند اجرايي مطلوبي برخوردار است.به گفته مديرعامل شركت نفت و گاز پارس پيش از اين يك چاه توصيفي به منظور شناخت ابعاد مخزني بخش D فاز 13 حفاري شده كه با استقرار اين جكت، مراحل حفاري توسعه اي در سكوهاي اقماري اين فاز نيز به زودي آغاز خواهد شد.