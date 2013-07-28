تلاش های زینی زاده جواب داد/ صدور کارت انصاری فرد برای بازی در تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش های حمید زینی زاده مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز، کارت بازی کریم انصاری فرد ظهر امروز یکشنبه صادر شد.

بدین ترتیب این مهاجم گلزن می تواند سرخپوشان تبریزی را در ادامه بازی های لیگ برتر در فصل جاری همراهی کند. پیش از این باشگاه پرسپولیس به دلیل مسایل مالی در انتقال انصاری فرد به تراکتورسازی مشکل تراشی می کرد که با جدیت و تلاش زینی زاده این بازیکن سرانجام مجوز بازی در تراکتورسازی را گرفت.

انصاری فرد به دلیل مواردی که باشگاه پرسپولیس مطرح کرده بود، نتوانست در هفته اول تیم تراکتورسازی را برابر سرخپوشان تهران همراهی کند که به نظر می رسد غیبت این مهاجم اردبیلی در ترکیب تراکتورسازان در دیدار با پرسپولیس، یکی از اهداف تیم تحت هدایت فنی علی دایی بود.

البته شنیده ها حکایت از این داشت که محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در صدد بازگرداندن شماره 9 محبوب به اردوی سرخپوشان تهرانی بود اما طرف مقابل رویانیان در تبریز در نهایت موفق تر عمل کرد تا انصاری فرد بازیکن تراکتورسازی باقی بماند.

زینی زاده با این کار خود بیش از پیش رضایت هواداران پرشور تراکتورسازی را فراهم کرد و اکنون تراکتورسازان می توانند حتی در دیدار با گسترش فولاد از وجود این مهاجم چارچوب شناس استفاده کنند.