کتاب ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد رونمایی شد/ ارتقاء سلامت شهرداري

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری، بعدازظهر يكشنبه در جلسه علنی سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: کتاب ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد رونمایی شد.

وي با بيان اينكه در اين كتاب تمام درآمدهای شهرداری مطابق ضوابط مالی است، افزود: از اين پس شهروندان می‌توانند با استفاده از کتاب ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری میزان عوارض پرداختی را محاسبه کنند.

معاون مالی و اداری شهردار مشهد يادآور شد: با توجه به اينكه برخي از ضوابط به روز نشده بود كتاب ضوابط محاسبات درآمدي شهرداري منتشر شد تا شهروندان در هر مراجعه شاهد عوض شدن ضوابط نباشند.

انتظاري تاكيد كرد: اين كتاب به ارتقاء سلامت شهرداري كمك مي كند و با استفاده از آن مي توان میزان عوارض پرداختی را محاسبه کرد.