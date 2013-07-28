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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

کتاب ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد رونمایی شد/ ارتقاء سلامت شهرداري

کتاب ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد رونمایی شد/ ارتقاء سلامت شهرداري

مشهد – خبرگزاري مهر: معاون مالی و اداری شهردار مشهد از رونمايي کتاب ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری، بعدازظهر يكشنبه در جلسه علنی سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: کتاب ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد رونمایی شد.

وي با بيان اينكه در اين كتاب تمام درآمدهای شهرداری مطابق ضوابط مالی است، افزود: از اين پس شهروندان می‌توانند با استفاده از کتاب ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری میزان عوارض پرداختی را محاسبه کنند.

معاون مالی و اداری شهردار مشهد يادآور شد: با توجه به اينكه برخي از ضوابط به روز نشده بود كتاب ضوابط محاسبات درآمدي شهرداري منتشر شد تا شهروندان در هر مراجعه شاهد عوض شدن ضوابط نباشند.

انتظاري تاكيد كرد: اين كتاب به ارتقاء سلامت شهرداري كمك مي كند و با استفاده از آن مي توان میزان عوارض پرداختی را محاسبه کرد.

کد مطلب 2105919

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