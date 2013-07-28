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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

کاهش نسبی دما در شمال کشور طی سه روز آینده

کاهش نسبی دما در شمال کشور طی سه روز آینده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش نسبی هوا در شمال کشور طی 3 روز آینده خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری  در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی سه روز آینده در برخی مناطق سواحل دریای خزر، شهر های شمالی آذربایجان غربی و شرقی و استان خراسان شمالی ابرناکی، بارش باران گاهی با وزش باد پیش بینی می شود که روز های دوشنبه و سه شنبه بر مقدار بارش ها در سواحل غربی خزر افزوده می شود و دریای خزر مواج خواهد بود.

به گفته وی، در این مدت در نوار شمالی کشور دمای هوا تا حدودی کاهش می یابد.

امیدواراظهار داشت:  طی سه روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، بخش هایی از کرمان، هرمزگان و جنوب استان فارس افزایش ابر و در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار پراکنده یا رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه از روز دوشنبه تا چهارشنبه خلیج فارس مواج خواهد بود تصریح کرد: در سه روز آینده در برخی مناطق جنوب غرب و همچنین شرق کشور باد و گرد و خاک رخ می دهد.

وی افزود: فردا آسمان تهران صاف گاهی همراه با رشد ابر در ارتفاعات و وزش باد است. بیشینه دمای پایتخت با دو درجه کاهش نسبت به امروز برابر 39 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز معادل 25 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2105922

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