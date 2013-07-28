به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان در ستاد ساماندهی ساخت و سازها و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در البرز که ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شده بود، اظهار داشت: تمامی نهاد ها از جلمه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، فرمانداری ها، بخشداری ها، نیروی انتظامی و ... در پیشگیری از این پدیده مسئول هستند و هیچ کس نمی تواند خود را از این موضوع مبرا بداند.

وی به ارائه گزارش عملکرد مدیران در این زمینه اشاره کرد و گفت: در گزارش دهی مسئولان گاهی احساس می شود تمامی وظایف به خوبی انجام شده است اما در واقعیت گویا افراد متخلف وظیفه شان را بهتر انجام داده اند.

استاندار البرز تاکید کرد: بر اساس گزارش های ارائه شده همه چیز خوب است اما واقعیت چیز دیگری است، اگر رویه دور زدن قانون نهادینه شود باید تاسف خورد.

گاهی دور زدن قانون با هدایت مسئولان اتفاق می افتد

عربیان گفت: گاهی به دلیل سخت گیری هایی که در پیچ و خم کارهای اداری است موجب می شود افراد به اصطلاح قانون را دور بزنند و متاسفانه گاهی دور زدن قانون با هدایت برخی مسئولان اتفاق می افتد.

استاندار البرز با بیان اینکه هیچ یک از گزارش های ارائه شده امروز کاملا منطبق با واقعیت نیست، اظهار داشت: از فعالیت های انجام شده تقدیر می کنم اما باید بپذیریم واقعیت چیز دیگری است.

وی تصریح کرد: همه مدیران باید همت کنند تا این موضوع پیشگیری شود به خصوص در برهه کنونی تغییر و تحول دولت ممکن است برخی افراد سودجو فکر کنند که خلا اداری پیش می آید اما باید جلو آنها را گرفت.

عربیان در واکنش به صحبت های رئیس سازمان نظام مهندسی استان مبنی بر مغایرت نقشه های شهرداری با نقشه های اجرایی، گفت: وقتی جلو ساخت و سازهای غیر مجاز گرفته نشود به طور حتم در نقشه ها نیز مغایرت به وجود می آید.

استاندار البرز اعلام کرد: همه مدیران باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند، بر کارها درست نظارت شود، به طور قطع با افرادی که در این حوزه تعلل کنند برخورد خواهد شد.

نمی گذاریم جلسات ستاد ساخت و ساز تشریفاتی شود

عربیان گفت: نمی گذاریم حتی یک درصد از جلسات ساخت و ساز تشریفاتی باشد، این جلسات باید عینی باشد و در آن مستندات ارائه شود.

وی اظهار داشت: مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در استام معاونت عمرانی استانداری و در شهرستان های فرمانداری ها هستند، همچنین در جلسات بعد اسامی مدیران که عملکرد مناسبی نداشته باشند اعلام خواهد.

استاندار البرز گفت: 90 درصد کارها باید در حوزه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گیرد و تنها 10 درصد به برخورد بیانجامد، اما متاسفانه در حوزه پیشگیری خیلی خوب عمل نکرده ایم.

وی به مسئولان دستگاه ها مهلتی یک هفته ای برای جلو گیری از فعالیت متخلفانی که در مرحله شروع ساخت و ساز غیر مجاز هستند، داد.

عربیان همچنین خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: جهاد کشاورزی مسئول مستقیم اجرا در این موضوع است، تمامی ساز و کارهای مورد نیاز خود را اعلام کنید تا تامین شود.

خدمات رسانی در مسیر ساخت و ساز غیر مجاز ممنوع است

ساماندهی بنگاه های املاک، چگونگی حمل و نقل مصالح، جمع آوری بلوک زنی های غیر مجاز از همین امروز ماموریت هایی بود که عربیان به معاون امور عمرانی خود داد.

وی تاکید کرد: خدمات رسانی آب، برق، گاز و تلفن در مسیر ساخت و سازهای غیر مجاز ممنوع است.

استاندار البرز در پایان با بیان اینکه استان البرز کمترین زمین و منابع طبیعی را داشته اما انگیزه های بسیاری برای مهاجرت و تصرف در استان وجود دارد، تصریح کرد: باید مراقب باشیم تا در پیشگاه خداوند و مردم شرمنده نشویم.