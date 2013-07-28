روز جهانی قدس مخالفت همگانی امت اسلامی با رژیم صهیونیستی است

حجت الاسلام حسن ترابی ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی راهپیمایی روز قدس در شهرستان بروجرد اظهار داشت: بیش از 60 سال از غصب فلسطین و اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی می گذرد و هنوز امت اسلامی نتوانسته این پاره تن خود را برگرداند و آزاد سازد.

وی تصریح کرد: در طول 50 سال گذشته با تکیه بر روش هایی مانند قومیت عربی و نگرشهای ناسیونالیستی و سازش با اشغالگران و حامیان آنها، عربها نتوانستند حتی یک وجب از خاک غصب شده فلسطین را از چنگال صهیونیست آزاد کند و به پیکره امت اسلامی برگرداند.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه از نیمه اول سال 41 حضرت امام خمینی(ره) برنامه های مبارزاتی خود را در بعد داخلی با تکیه بر مبارزه با استبداد پهلوی قرار داد، عنوان کرد: همچنین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دغدغه فلسطین و این ملت مظلوم و آواره را مهمترین اولویت سیاسی خارجی خود قرار دادند.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه نامگذاری آخرین جمعه از ماه رمضان در سال 58 به عنوان روز جهانی قدس دستاوردهای خوب و مهمی را بدنبال داشته است، ادامه داد: روز جهانی قدس مخالفت همگانی امت اسلامی با رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی است.

وی افزود: این روز مایه وحدت امت اسلامی شده است به طوریکه امروز امت اسلامی به عنوان یک امت منسجم در روز جهانی قدس علیه اسرائیل و حامیان آن شعار سر داده و اسرائیل را محکوم می کنند.

حجت الاسلام ترابی افزود: همه ساله در روز جهانی قدس آزادیخواهان جهان در 53 کشور اسلامی به صحنه آمده و با شعارهای خود جنایتکاران غاصب را محکوم می کنند.

وی با بیان اینکه روز جهانی قدس روز مشروعیت زدایی از اسرائیل و رژیم صهیونیستی است، اظهار داشت: امروز ملتهای دنیا از رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان یک رژیم نامشروع و جعلی و ساختگی یاد می کنند.

امام جمعه بروجرد در ادامه سخنان خود با دعوت عموم مردم به حضور در راهپیمایی روز قدس ادامه داد: ملت مسلمان ایران با احساس مسئولیت دینی همانند سالهای گذشته در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور با شکوهی خواهند داشت.

حجت الاسلام ترابی افزود: وظیفه ما آماده سازی بستر برای مشارکت مردم خداجوی ایران در این عرصه است و تمامی دستگاهها باید در این راستا برنامه ریزی دقیقی انجام دهند.

بنابر این گزارش راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان بروجرد از ساعت 11 و 30 دقیقه صبح از میدان قیام آغاز و مسیر راهپیمایی به سمت خیابان شهداء، میدان شهداء، خیابان آیت اله کاشانی، بحرالعلوم و از آنجا به سمت میدان صفا خیابان صفا بوده که در نهایت به مسجد امام خمینی(ره) منتهی خواهد شد.