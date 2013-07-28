رفع مشکلات بیارجمند در گرو شهرستان شدن این منطقه است

حجت الاسلام محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شهرستان شدن بیارجمند را لازمه رفع مشکلات این منطقه دانست و افزود: در سفر اخیر معاون اول ریاست جمهوری، بنده در استقبال از آقای محمد رضا رحیمی به ایشان تذکر دادم که قرار بود برای افتتاح پروژه گازرسانی به بیارجمند بیایید و بعداز آنجا به منطقه کالپوش تشریف بیاورید، اما نمی‌دانم چه شد که برنامه شما تغییر کرد و مردم را چشم انتظار خود گذاشتید.

وی اضافه کرد: دکتر رحیمی درجوابم گفت"متأسفانه فرصت بما اجازه نداد والا من دوست داشتم به منطقه بیارجمند بیایم " و مقررشد از همه طرح‌های منطقة شاهرود و میامی را یکجا افتتاح کنیم.

امام جمعه بیارجمند گفت: در سوال دیگری از معاون اول رئیس جمهور درباره مسئله شهرستان شدن بیارجمند پرسیدم که بالاخره در این فرصت باقی مانده کوتاه از عمر دولت عدالت محور دهم باید تصمیم نهایی را بگیرید و در همین دولت شهرستان شدن آن را اعلام کنید که وی گفت: "داریم به یک جمع بندی‌هایی می‌رسیم، در جلسه‌ای که بعد از کالپوش در سمنان داریم به جمع بندی نهایی خواهیم رسید و آقای استاندار نتیجة این جمع بندی را اعلام خواهند کرد."

احمدی اضافه کرد: نمی‌دانم چرا نتیجة جمع بندی را اعلام نکردند، آیا واقعا به این جمع بندی نرسیدند، یا علت‌های دیگری داشت، ولی باز بنده در سفری که چهارشنبه گذشته به سمنان داشتم مجددا از استاندار پرسیدم که قرار بود نتیجة جمع بندی را اعلام کنید، پس چرا اعلام نکردید؟ آقای استاندار در جوابم گفت"من تا توانستم راجع به این موضوع شهرستان شدن با معاون اول رئیس جمهور صحبت کردم و ایشان موافق موضوع بودند اما گفتند موضوع اصلی و تصمیم نهایی دست آقای رئیس جمهور است.

وی گفت: در سفری که برای استقبال از معاون اول ریاست جمهوری به شاهرود داشتم، جناب آقای دکتر رحیمی و همین طورآقای دکتر حسینی وزیر ارشاد، استاندار، دکتر جلالی و امام جمعه شاهرود گفتند "بیارجمند هیچ مشکلی برای شهرستان شدن ندارد و تنها جایی که حاشیه‌ای ندارد بیارجمند است".

امام جمعه بیارجمند در خصوص اهم مشکلات این منطقه تاکید کرد: شهرستان شدن بیارجمند مهمترین مشکل مردم است که این به تمام مشکلات زیر مجموعه پاسخ می‌دهد، یعنی اگر ارتقاء یابد همه مشکلات خود به خود حل می‌شود و در مرحله بعد مشکلات فراوانی هست که می‌توان از جملة آنها به راه اندازی هرچه سریعتر کارخانه سیمان اشاره کرد و همینطور انتقال خط لوله گاز در اولین فرصت ممکن به محل کارخانه مشکل دیگر ماست که باید هرچه زودتر اتفاق بیافتد.

وی وضعیت نامناسب راه‌های مواصلاتی و ارتباطی بیارجمند را از مشکلات دیگر بیان کرد و افزود: با بازگشایی راه بیارجمند به چاه جام و از آنجا به اصفهان، راه بیارجمند به دستجرد و از آنجا به عباس آباد سبزوار و در نهایت تعریض هرچه زودتر و جدی جاده بیارجمند- خارتوران و از آنجا به سمت درونه و بردسکن و کاشمر و تربت حیدریه و دیگر شهرهای جنوبی استان خراسان رضوی، منطقه ما از بن بست خارج می‌شود، بازگشایی این مسیرها می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات منطقه، اشتغالزا نیز باشد و جلوی مهاجرت‌ها را بگیرد و موجبات برگشت برخی از مهاجرین را نیز فراهم کند.

احمدی خاطر نشان کرد: مشکل خیلی مهم و حائز اهمیت بیارجمند تجهیز و بروز شدن درمانگاه جدیدالاحداث آن است که مردم منطقه با توجه به دور افتادگی این شهر با مراکز شهرستان و استان نیاز مبرم به امکانات داروئی و درمانی دارند و باید مورد توجه جدی مسئولان قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به شروع کار دولت جدید در روزهای آتی گفت: انتظار کلی ما از دولت آینده تعامل با کشورهای دیگر و اطاعت از رهبری نظام و ارتباط با مراجع تقلید است، اما به عنوان امام جمعه بیارجمند انتظار دارم که رسیدگی به مشکلات مناطق محروم از جمله بیارجمند را در ابعاد مختلف اشتغال، معیشت، رفاهیات و امکانات لازم، بخصوص ارتقاء این شهر به شهرستان را مورد توجه ویژه قرار دهند.

امام جمعه بیارجمند در پایان خاطرنشان کرد: منطقه بیارجمند به عنوان یک منطقة محروم و دور افتاده نیازمند رسیدگی هرچه سریعتر دولت فعلی و آینده است و بیکاری جوانها در رأس امور مسئله است که به یک معضل تبدیل شده، امیدوارم در این زمینه اقدام جدی صورت پذیرد.