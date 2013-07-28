به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دلوار بعدازظهر یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی برگزاری مراسم محفل انس با قرآن در روستای پلوان‌کشی اظهار داشت: این مراسم روز پنجشنبه نهم مرداد ماه در روستای پهلوان‌کشی برگزار می‌شود که این مراسم از ساعت 18 آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست با اشاره به حضور"احمد شهات لاشین" قاری برجسته کشور مصر در این مراسم خاطرنشان ساخت: حضور این قاری برجسته قرآن کریم، گرمی خاصی را به این محفل خواهد بخشید.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری این مراسم، افزود: احمد شهات لاشین به دعوت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر در این مراسم شرکت می‌کند.

امام جمعه دلوار هدف از برگزاری این برنامه را ترویج فرهنگ ناب قرآنی و طنین انداز شدن آوای ملکوتی قرآن کریم در منطقه عنوان کرد و افزود: ستاد نماز جمعه بخش دلوار با همکاری بخشدار این شهر و سایر نهادهای فرهنگی منطقه اقدام به برگزاری این برنامه می‌کند.

وی تصریح کرد: برای سومین سال متوالی محفل نورانی انس با قرآن در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود که این برنامه با تلاوت قاری مصری احمد شهات لاشین و قاریان بومی استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام زاهددوستبا اشاره به دلایل برگزاری این برنامه در روستای پهلوان‌کشی، بیان داشت: این برنامه در سال‌های گذشته در مرکز بخش دلوار برگزار می‌شد ولی با توجه به تقاضای اهالی روستاهای مجاور و به‌ویژه دعوت مرکز قرآنی سراج، این محفل امسال در روستای پهلوان‌کشی برگزار می‌شود.

امام جمعه دلوار در ادامه خواستار مشارکت همگانی و حضور مردم در این مراسم شد و تاکید کرد: برگزاری چنین برنامه‌های در ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی نقش بسیار مهمی دارد.