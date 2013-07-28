به گزارش خبرنگار مهر،مهندس علیرضا صفايي عصر یکشنبه در نشست با مسئولان شهرستان کنگان گفت : مساحت بافت فرسوده شهر كنگان بیش از 42هکتاراست كه شامل محلات خورعبدالسلام ،ابوذر وگوزه‌گري مي‌باشد .

وي همچنين اظهار داشتند : بافت فرسوده شهر كنگان4 درصد از محدوده كلي شهر را در بر مي گيرد وجمعيت ساكن در اين بافت 5هزار و 220 نفر مي‌باشد .

قائم مقام وزيرومديركل راه وشهرسازي استان بوشهر روديكرد طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده كنگان را از جنس رويكردي مردم گرايانه دانست وگفت: اين رويكرد در تلفيق با نوعي هدايت از سوي مديريت شهري است.

وي در ادامه افزود : حفظ، ساماندهي و هدايت بافت كالبدي ،تعادل بخشي و ايجاد فرصت هاي برابر به منظور ارتقاع كيفيت زندگي و تحقق عدالت اجتماعي نسبت به ساير محلات، حيات بخشي و تقويت حس شهروندي، بخشي از اهداف و راهبردهاي كلان اين طرح است.

مهندس صفايي همچنين يادآورشد: بافت هاي فرسوده شهركنگان باتوجه به همجواري با بازار ودريا مي‌تواند فرصت مناسبي جهت استفاده ازظرفيت توسعه دروني شهررا فراهم نمايد .