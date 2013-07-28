18 هزار گلستانی سال جاری برای اهدای خون مراجعه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمدعلی حسینی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد سه هزار نفر معاف از اهدای خون شدند و بیش از 15 هزار نفر خون اهداء کرده اند.

وی اظهار داشت: در اولین شب قدر بیش از 400 واحد خون اهداء شد و مردم مذهبی استان با مراجعه به پایگاههای انتقال خون، خون خود را اهداء کرده اند.

وی با اشاره به حجم بالای اهداکنندان خون در شبهای قدر از مردم مذهبی استان و بویژه اهداکنندگان مستمر خون خواست تا برای خدمات دهی بهتر پایگاهها، در دیگر شبها و روزها مراجعه داشته باشند تا همواره بتوانیم خون مورد نیاز بیماران را تامین کنیم.

میرحسینی از کسانیکه در سنی 18 تا 65 سال قرار دارند و تاکنون سابقه اهدای خون نداشته اند، خواست تا هم برای حفظ سلامتی خود و هم برای کمک به بیماران نیازمند نسبت به اهدای خون اقدام داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: در شبهای ماه مبارک رمضان، بعد از افطار نیز در پایگاه گرگان، علی آباد، اتوبوس سیار مستقر در مصلی نماز جمعه کار خونگیری از متقاضیان انجام می شود.