  1. استانها
  2. گلستان
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۳۸

حسینی:

18 هزار گلستانی سال جاری برای اهدای خون مراجعه کرده اند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: بیش از 18 هزار و 500 هم استانی در چهارماه اول امسال برای اهدای خون مراجعه کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمدعلی حسینی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد سه هزار نفر معاف از اهدای خون شدند و بیش از 15 هزار نفر خون اهداء کرده اند.
 
وی اظهار داشت: در اولین شب قدر بیش از 400 واحد خون اهداء شد و مردم مذهبی استان با مراجعه به پایگاههای انتقال خون، خون خود را اهداء کرده اند.
 
وی با اشاره به حجم بالای اهداکنندان خون در شبهای قدر از مردم مذهبی استان و بویژه اهداکنندگان مستمر خون خواست تا برای خدمات دهی بهتر پایگاهها، در دیگر شبها و روزها مراجعه داشته باشند تا همواره بتوانیم خون مورد نیاز بیماران را تامین کنیم.
 
میرحسینی از کسانیکه در سنی 18 تا 65 سال قرار دارند و تاکنون سابقه اهدای خون نداشته اند، خواست تا هم برای حفظ سلامتی خود و هم برای کمک به بیماران نیازمند نسبت به اهدای خون اقدام داشته باشند.
 
مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: در شبهای ماه مبارک رمضان، بعد از افطار نیز در پایگاه گرگان، علی آباد، اتوبوس سیار مستقر در مصلی نماز جمعه کار خونگیری از متقاضیان انجام می شود.
