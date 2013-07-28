لایحه ایجاد شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد به تصویب رسيد

به گزارش خبرنگار مهر: لایحه ایجاد شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد، بعدازظهر يكشنبه با موافقت اعضاي شوراي شهر مشهد به تصویب رسيد.

برپايه اين خبر، شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد در راستای کمک به اهداف شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد که در زمینه پرداخت وام قرض الحسنه و تامین نیازهای های ضروری کارکنان در زمینه ازدواج فرزندان، درمان، مرمت ساختمان، کمک اجاره مسکن فعالیت می کنند، مبلغ 2 میلیارد و 80 میلیون ریال باقیمانده ارزش یک واحد ساختمان اداری واگذاری به تعاونی مذکور واقع در مجتمع اداری توس را به صورت اقساط 72 ماهه دریافت کند.

اين خبر حاكي از آن است كه امروز لایحه‌ شهرداری مشهد با موضوع نرخ ‌نامه جدید خدمات وسایل حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه نيز به تصويب رسيد.

همچنين بررسی موضوع احیای مساجد فعال و ویژه در مناطق محروم مشهد از دیگر دستور کارهای جلسه علنی امروز شورای شهر بود كه بر اين اساس مقرر شد شهرداری مشهد با جابه‌جایی ردیف مصوب یا درآمد محقق‌شده از طریق فعالیت‌های مشارکتی به منظور مشارکت، ایجاد و تجهیز مراکز اجتماعی و مساجد برای اختصاص به طرح مذکور ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند.