محکومیت کشورهای حامی گروههای تروریستی توسط وزارت خارجه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه سوریه درباره کشتار دسته جمعی که گروه تروریستی موسوم به "انصار الخلافه" دست به ارتکاب آن زدند، به دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و کمیساریای عالی حقوق بشر نامه ای ارسال کرد.

منابع سوری گزارش دادند: عناصر گروههای تروریستی طی دو روز گذشته بیش از 150 نیروی ارتش سوریه را در روستای خان العسل و محوطه آن کشتند.

به گزارش این منابع، یکی از فعالان صدای ضبط شده ای را در اختیار دارد که یکی از عناصر تروریستی می گوید: گروه "انصار الخلافه"، " امجاد الاسلام" و "جبهه النصره" این عملیات را آغاز می کنند.

در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است : آنچه طی چند روز گذشته در خان العسل رخ داد، از نقش برخی کشورها در حمایتهای نظامی، مالی و لوجستیکی از گروههای تروریستی پرده برداشت.

این دخالت به میزانی رسیده است که این کشورها دستور حمله به پایگاههای مشخصی را صادر می کنند و برای تحقق اهداف خود در راستای نا امن کردن سوریه، کشتارهای دسته جمعی را مرتکب می شوند.

در این بیانیه همچنین آمده است: اینکه برخی کشورهای دائم العضو در شورای امنیت در فرآیند مقابله با تروریسم، سیاستهای دو گانه ای را در پیش گرفته اند، سوالات بسیاری را پیرامون جدیت این کشورها در مبارزه با پدیده تروریسم و تعهد آنها به قطعنامه های شورای امنیت مطرح می کند.



